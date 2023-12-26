Залужний нагородив волинянина, який повернувся з-за кордону і вступив до ЗСУ
Сьогодні, 16:36
Військовослужбовця 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, рожищанина Дмитра Сасовського нагородили нагрудним знаком "Золотий хрест" від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Перед початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Дмитро залишив роботу за кордоном, повернувся в Україну та згодом став контрактником 14 ОМБ.
23-річний солдат Дмитро Сасовський проявив особисту мужність і героїзм, стійкість та рішучість при виконанні військового обов’язку та був удостоєний відзнаки Головнокомандувача ЗСУ за відмінне виконання бойових завдань на передових «гарячих» позиціях Куп'янського напрямку.
«Пишаємося нашим земляком, щирим патріотом, сильним духом воїном, дякуємо за відданість Україні та за захист кожного з нас. Слава нашим мужнім Героям!! – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Перед початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Дмитро залишив роботу за кордоном, повернувся в Україну та згодом став контрактником 14 ОМБ.
23-річний солдат Дмитро Сасовський проявив особисту мужність і героїзм, стійкість та рішучість при виконанні військового обов’язку та був удостоєний відзнаки Головнокомандувача ЗСУ за відмінне виконання бойових завдань на передових «гарячих» позиціях Куп'янського напрямку.
«Пишаємося нашим земляком, щирим патріотом, сильним духом воїном, дякуємо за відданість Україні та за захист кожного з нас. Слава нашим мужнім Героям!! – йдеться у повідомленні.
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