В аваріях на блокпостах загинули 10 осіб, постраждали – 39

В аваріях на блокпостах загинули 10 осіб, постраждали – 39
Упродовж 2023 року сталося 43 випадки ДТП на блокпостах. Унаслідок цих ДТП 10 осіб загинуло, 39 отримали поранення.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко.

«Причина цього здебільшого — стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості», — зазначив Міністр внутрішніх справ.

Водночас Ігор Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.

Після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою.

Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аваріях на блокпостах загинули 10 осіб, постраждали – 39
Сьогодні, 17:04
Залужний нагородив волинянина, який повернувся з-за кордону і вступив до ЗСУ
Сьогодні, 16:36
П’яний водій на Волині влетів у паркан
Сьогодні, 16:09
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Гапонюка
Сьогодні, 15:24
Водохреще у Луцьку: освячення води в річці Стир та занурення лучан. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного хлопця. ОНОВЛЕНО На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного хлопця. ОНОВЛЕНО
05 січень, 10:25
Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених Моторошна аварія у Туреччині: 10 загиблих, 59 поранених
28 грудень, 2023, 13:58
Аварія з українцями у Польщі: 1 загиблий, 8 поранених Аварія з українцями у Польщі: 1 загиблий, 8 поранених
21 грудень, 2023, 11:29
Везла допомогу коханому: подробиці ДТП, у якій загинула дружина волинського військового Везла допомогу коханому: подробиці ДТП, у якій загинула дружина волинського військового
12 грудень, 2023, 22:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В аваріях на блокпостах загинули 10 осіб, постраждали – 39
Сьогодні, 17:04
 0
Залужний нагородив волинянина, який повернувся з-за кордону і вступив до ЗСУ
Сьогодні, 16:36
 0
П’яний водій на Волині влетів у паркан
Сьогодні, 16:09
 0
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Олександра Гапонюка
Сьогодні, 15:24
 0
Мати-героїня з Волині про дітей на фронті: «Живу від дзвінка до дзвінка»
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8