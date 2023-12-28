В аваріях на блокпостах загинули 10 осіб, постраждали – 39





Про це заявив глава МВС Ігор Клименко.



«Причина цього здебільшого — стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості», — зазначив Міністр внутрішніх справ.



Водночас Ігор Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.



Після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою.



Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж 2023 року сталося 43 випадки ДТП на блокпостах. Унаслідок цих ДТП 10 осіб загинуло, 39 отримали поранення.Про це заявив глава МВС«Причина цього здебільшого — стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості», — зазначив Міністр внутрішніх справ.Водночас Ігор Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.Після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою.Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.

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