На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Гапонюк
Сьогодні, 20:15
В бою за незалежнісь України загинув відважний український воїн, житель міста Каменя-Каширського Гапонюк Олександр Петрович, 1977 року народження.
Життя солдата обірвалося 31 грудня 2023 року у Харківській області, інформують у Камінь-Каширській громаді.
«Сердечно співчуваємо родині бійця. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям Олександра Гапонюка.
Пам’ять про Героя України буде жити вічно у наших серцях. Низький уклін, честь і Слава хороброму воїну. Ворогам не буде прощення», – йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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Життя солдата обірвалося 31 грудня 2023 року у Харківській області, інформують у Камінь-Каширській громаді.
«Сердечно співчуваємо родині бійця. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям Олександра Гапонюка.
Пам’ять про Героя України буде жити вічно у наших серцях. Низький уклін, честь і Слава хороброму воїну. Ворогам не буде прощення», – йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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