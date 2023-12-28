На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Гапонюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Гапонюк
В бою за незалежнісь України загинув відважний український воїн, житель міста Каменя-Каширського Гапонюк Олександр Петрович, 1977 року народження.

Життя солдата обірвалося 31 грудня 2023 року у Харківській області, інформують у Камінь-Каширській громаді.

«Сердечно співчуваємо родині бійця. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям Олександра Гапонюка.

Пам’ять про Героя України буде жити вічно у наших серцях. Низький уклін, честь і Слава хороброму воїну. Ворогам не буде прощення», – йдеться у повідомленні.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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