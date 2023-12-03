Єдина копальня-довгобуд в Україні: що буде з волинською шахтою у 2024 році





Про це Сергій Сівцов.



Як зазначив Сергій Сівцов, у Міністерстві енергетики ухвалили рішення про запуск копальні в роботу.



Яка ситуація з шахтою № 10 "Нововолинська"



Зі слів виконувача обов’язків керівника "Буддирекції" Сергія Сівцова, будувати шахту розпочали 1989 року. Зараз готовність об’єкта становить майже 90 %.



"Зараз ми працюємо над обладнанням, проєктом, коректуємо деякі документи, які дадуть нам змогу займатися введенням в експлуатацію видобутком вугілля", — сказав посадовець.



Виробнича потужність шахти № 10 "Нововолинська" становитиме орієнтовно 15 тисяч тонн вугілля щомісяця. "Це буде вугілля товарної якості. Тобто зольністю до 35 %, яке без збагачення буде відвантажуватись на енергетику", — каже Сергій Сівцов.



Як розповів електрослюсар підземний Олександр Сас, який працює на шахті 17 років, шахта наразі не функціонує.



"Ми тільки качаємо воду. Зранку отримуємо наряд, їдемо обслуговуємо насоси, відкачуємо воду. Спускаємось на 600 метрів у залежності від потреби людей. Зараз їде п’ятеро", — говорить працівник.



Нині допомагає працівникам, які утримують шахту, спускатися під землю 56-річна Таїсія Радчук. Волинянка — рукоятниця підйомно-спускної кліті, але навчалася обробляти алмази. З її слів, коли були сильні морози, то в шахті все обмерзало.



"Ми стежимо за технікою безпеки, опускаємо людей, вантажі, піднімаємо інвентар, вагони, вугілля видаємо, стежимо за тим, щоб вони не заблокувалися. В цей час коли я починала працювати, ми ще просто копали стволи, тут не було ніякої системи. Ми сигнали подавали так: нагиналися і гукали хлопцям, що вам треба", — сказала жінка.



Шахту планували запустити в експлуатацію 1996 року, але на це забракло грошей і терміни змінювались, говорить керівник підприємства Сергій Сівцов. На зведення шахти за всі роки витратили 1 млрд 200 млн гривень.



З його слів, 2025-го ця шахта № 10 буде не дотаційною. Нині виробничі запаси становлять майже 31 мільйон тонн вугілля, балансові запаси — майже 40 мільйонів тонн.



Як розповів заступник начальника управління економічного розвитку облдержадміністрації Андрій Ткачук, Уряд України за підтримки Німеччини планує зреалізувати проєкт, який дасть поштовх для розвитку шахтарського регіону на Волині.



"В рамках проєкту трансформації переглядається проєкт той який був початково закладений для реалізації самого комплексу шахти № 10 і після того, як цей проєкт переглянуть, буде сформована кінцева сума", — каже посадовець.



Андрій Ткачук додав, що по інших шахтах в області відкритий процес реструктуризації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шахта № 10 "Нововолинська" у Волинській області — єдина вугільна шахта в Україні, що будується майже 35 років. Для запуску її першої лави в робочий процес потрібно орієнтовно 250 мільйонів гривень.Про це Суспільному розповів Суспільному виконувач обов’язків керівника підприємства "Дирекція по будівництву об’єктів", що утримує шахту,Як зазначив Сергій Сівцов, у Міністерстві енергетики ухвалили рішення про запуск копальні в роботу.Яка ситуація з шахтою № 10 "Нововолинська"Зі слів виконувача обов’язків керівника "Буддирекції" Сергія Сівцова, будувати шахту розпочали 1989 року. Зараз готовність об’єкта становить майже 90 %."Зараз ми працюємо над обладнанням, проєктом, коректуємо деякі документи, які дадуть нам змогу займатися введенням в експлуатацію видобутком вугілля", — сказав посадовець.Виробнича потужність шахти № 10 "Нововолинська" становитиме орієнтовно 15 тисяч тонн вугілля щомісяця. "Це буде вугілля товарної якості. Тобто зольністю до 35 %, яке без збагачення буде відвантажуватись на енергетику", — каже Сергій Сівцов.Як розповів електрослюсар підземний, який працює на шахті 17 років, шахта наразі не функціонує."Ми тільки качаємо воду. Зранку отримуємо наряд, їдемо обслуговуємо насоси, відкачуємо воду. Спускаємось на 600 метрів у залежності від потреби людей. Зараз їде п’ятеро", — говорить працівник.Нині допомагає працівникам, які утримують шахту, спускатися під землю 56-річна Таїсія Радчук. Волинянка — рукоятниця підйомно-спускної кліті, але навчалася обробляти алмази. З її слів, коли були сильні морози, то в шахті все обмерзало."Ми стежимо за технікою безпеки, опускаємо людей, вантажі, піднімаємо інвентар, вагони, вугілля видаємо, стежимо за тим, щоб вони не заблокувалися. В цей час коли я починала працювати, ми ще просто копали стволи, тут не було ніякої системи. Ми сигнали подавали так: нагиналися і гукали хлопцям, що вам треба", — сказала жінка.Шахту планували запустити в експлуатацію 1996 року, але на це забракло грошей і терміни змінювались, говорить керівник підприємства Сергій Сівцов. На зведення шахти за всі роки витратили 1 млрд 200 млн гривень.З його слів, 2025-го ця шахта № 10 буде не дотаційною. Нині виробничі запаси становлять майже 31 мільйон тонн вугілля, балансові запаси — майже 40 мільйонів тонн.Як розповів заступник начальника управління економічного розвитку облдержадміністрації, Уряд України за підтримки Німеччини планує зреалізувати проєкт, який дасть поштовх для розвитку шахтарського регіону на Волині."В рамках проєкту трансформації переглядається проєкт той який був початково закладений для реалізації самого комплексу шахти № 10 і після того, як цей проєкт переглянуть, буде сформована кінцева сума", — каже посадовець.Андрій Ткачук додав, що по інших шахтах в області відкритий процес реструктуризації.

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