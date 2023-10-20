У Ківерцях невідомий обкрадає власників комори самообслуги з продажу меду

Невідомий чоловік у Ківерцях постійно обкрадає комори самообслуги.Відповідний допис опублікувавв місцевій фейсбук-спільноті, передає Конкурент.«Знаю, що важко розгледіти крадія та розбійника на цьому фото, але що маємо, то маємо. На інших камерах видно, як чолов'яга кладе мед в рюкзак та дуже задоволений, що зробив ще раз «добру справу». Цей крадій регулярно краде мед, я намагався себе переконати, що може більше не буде або щось злиплось і меду більше красти не буде, але ні», – йдеться у дописі.Чоловік зазначає, що «медовий клептоман» набрав продукції на понад 1 200 гривень. Останнього разу камери зафіксували поціновувача бджолиної продукції 4 січня.