6 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 6 січня, відзначає день народження голова Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак(на фото).
А також особисте свято сьогодні у журналістів: Оксани Должко, Юлії Антонюк та Ірини Кудрі.
Іменинники цього дня святкують – Андрій, Іван, Лаврентій, Феован, Лідія, Марія.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.
Сьогодні, 6 січня, Хрещення Господнє. Інші його назви – Йордана, Водохреще, Богоявлення.
Це третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.
Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення на Йордані Христа.
Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва – Богоявлення.
У цей день у всіх містах і селах святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися упродовж року.
6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.
Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.
6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.
Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.
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А також особисте свято сьогодні у журналістів: Оксани Должко, Юлії Антонюк та Ірини Кудрі.
Іменинники цього дня святкують – Андрій, Іван, Лаврентій, Феован, Лідія, Марія.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.
Сьогодні, 6 січня, Хрещення Господнє. Інші його назви – Йордана, Водохреще, Богоявлення.
Це третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.
Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення на Йордані Христа.
Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва – Богоявлення.
У цей день у всіх містах і селах святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися упродовж року.
6 січня 1886 року народився Олекса Алмазов, український військовий і громадський діяч, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки.
Всередині 1930-х він жив у Луцьку. Могила Алмазова знаходиться в Луцьку у сквері навпроти гімназії №4 ім. Модеста Левицького.
6 січня 2012-го помер відомий на Волині бізнесмен, директор ТзОВ «Світ ЛТД», організатор акції «Людина року Волинського краю» Олексій Левченко.
Також цього дня 78 років тому народився Василь Стус.
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