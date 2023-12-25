Спроба підкупити поліцію завершилася для волинянина штрафом
Сьогодні, 18:50
Мешканця села Копачівка, що на Волині, визнали винним у спробі підкупити поліцію та оштрафували.
Про це пише Район.Рожище із посиланням на вирок Рожищенського районного суду.
Як йдеться у матеріалах справи, 7 жовтня чоловік пропонував хабар у 1500 гривень капітану поліції та інспектору сектору реагування патрульної поліції з Рожища. Правоохоронці зупинили його близько 10:30 у селі Кроватка, оскільки кермував автомобілем Audi 80 напідпитку.
У салоні поліцейського авто чоловік поклав гроші на панель між передніми сидіннями, аби уникнути адміністративної відповідальності за кермування напідпитку.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину в кримінальному правопорушенні визнав повністю. Просив суворо не карати, щиро розкаявся у вчиненому.
Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України та призначити йому штраф в розмірі 17 000 гривень. Три купюри номіналом по 500 гривень конфіскували в дохід держави.
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Про це пише Район.Рожище із посиланням на вирок Рожищенського районного суду.
Як йдеться у матеріалах справи, 7 жовтня чоловік пропонував хабар у 1500 гривень капітану поліції та інспектору сектору реагування патрульної поліції з Рожища. Правоохоронці зупинили його близько 10:30 у селі Кроватка, оскільки кермував автомобілем Audi 80 напідпитку.
У салоні поліцейського авто чоловік поклав гроші на панель між передніми сидіннями, аби уникнути адміністративної відповідальності за кермування напідпитку.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину в кримінальному правопорушенні визнав повністю. Просив суворо не карати, щиро розкаявся у вчиненому.
Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України та призначити йому штраф в розмірі 17 000 гривень. Три купюри номіналом по 500 гривень конфіскували в дохід держави.
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