Спроба підкупити поліцію завершилася для волинянина штрафом

підкупити поліцію та оштрафували.



Про це пише



Як йдеться у матеріалах справи, 7 жовтня чоловік пропонував хабар у 1500 гривень капітану поліції та інспектору сектору реагування патрульної поліції з Рожища. Правоохоронці зупинили його близько 10:30 у селі Кроватка, оскільки кермував автомобілем Audi 80 напідпитку.



У салоні поліцейського авто чоловік поклав гроші на панель між передніми сидіннями, аби уникнути адміністративної відповідальності за кермування напідпитку.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину в кримінальному правопорушенні визнав повністю. Просив суворо не карати, щиро розкаявся у вчиненому.



Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України та призначити йому штраф в розмірі 17 000 гривень. Три купюри номіналом по 500 гривень конфіскували в дохід держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканця села Копачівка, що на Волині, визнали винним у спробіта оштрафували.Про це пише Район.Рожище із посиланням на вирок Рожищенського районного суду.Як йдеться у матеріалах справи, 7 жовтня чоловік пропонував хабар у 1500 гривень капітану поліції та інспектору сектору реагування патрульної поліції з Рожища. Правоохоронці зупинили його близько 10:30 у селі Кроватка, оскільки кермував автомобілем Audi 80 напідпитку.У салоні поліцейського авто чоловік поклав гроші на панель між передніми сидіннями, аби уникнути адміністративної відповідальності за кермування напідпитку.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину в кримінальному правопорушенні визнав повністю. Просив суворо не карати, щиро розкаявся у вчиненому.Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України та призначити йому штраф в розмірі 17 000 гривень. Три купюри номіналом по 500 гривень конфіскували в дохід держави.

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