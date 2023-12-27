Волинянин, якого звільнили з російського полону, – уже вдома

Руслан Фелещук з села Гончий Брід на Волині вже перебуває на реабілітації вдома.



Воїн уже возз'єднався зі своєю сім'єю, пише Тетяну.



46-річний Руслан Фелещук працював простим робітником на старому м'ясокомбінаті. Добровольцем пішов захищати Україну. Мобілізувався 3 квітня 2022 року із Ковеля.



Наприкінці 2023 року зник безвісти у Запорізькій області. Як виявилося, Руслан потрапив до російського полону, де пробув місяць, потрапивши до списку обміну у перші дні 2024 року.



Донька Тетяна розповідає, що після зникнення вона подавала батька у розшук і зрештою вони отримали довгоочікуваний дзвінок з Києва.



«Нам допомогли із Києва. Червоний Хрест обміняли його. Він був у тяжкому стані. Ніякої допомоги не давали», – каже вона.



З полону Руслана Фелещука повернули з сильною контузією і пораненнями. Тому захисника відразу у Києві направили до госпіталю, а згодом до Луцька у реабілітаційний центр, звідки його відпустили додому проходити реабілітацію.



Своїм рідним захисник розповів про те, що його катували й били у полоні. Це було на території Росії, однак він не знає, де точно.



Тетяна поділилася, що перша зустріч була сповнена сліз і радості.



«Батько плакав і просив сильно пити і все. Він був увесь у синяках і ранах. На нього було страшно дивитися. Він ходити не міг і дихати, тяжко проходили дні у госпіталі», – поділилася вона.



Вона також розповіла про бажання батька, щоб скоріше закінчилася війна.



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