Намагався уникнути аварії: у Володимирі перекинувся трактор комунальників

Намагався уникнути аварії: у Володимирі перекинувся трактор комунальників
5-го січня у Володимирі на вулиці Устилузькій перекинувся комунальний трактор, який намагався уникнути аварії.

Відомо, що трактор з навантаженим причепом рухався на трасі по вулиці Устилузькій. Відео з місця події БУГу скинули очевидці.

Як повідомив у коментарі БУГу, начальник КП “Полігон” Володимир Собіпан, тракторист їхав вулицею Устилузькою. Перед “зеброю” на яку раптово вийшов пішохід, автомобіль, що рухався попереду, різко загальмував. Щоб уникнути зіткнення, водій трактора вивернув кермо ліворуч, від чого транспортний засіб не втримався та перекинувся.

На щастя, ніхто не постраждав. Трактор зазнав незначних механічних ушкоджень, розбилося скло та ліве бокове дзеркало. Після аварії транспортний засіб перевірили, він справний. За словами директора Полігону, тракторист має багаторічний досвід керування, на момент аварії був тверезим.

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Теги: Володимир, трактор, ДТП
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