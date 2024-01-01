На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк разом з начальником відділення рекрутингу та комплкетування підполковником Володимиром Світачем зустрілися з сім'ями загиблих Героїв.

Про це повідомили на сторінці другого відділу Володимир - Волинського РТЦК та СП.

Батькам, дружинам та дітям висловили співчуття в їхній непоправній втраті, подякували за належне виховання їхніх синів, чоловіків і вручили державні нагороди, на жаль, посмертно.

Указом президента України "Про відзначення державними нагородами України"за особисту мужність і самовіддані дії,виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом "За мужність"lll ступеня нагороджено молодшого сержанта Козакова Віктора Ростиславовича(посмертно).

28 лютого 2022 року Віктор Ростиславович був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув Герой 2 березня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу та стрілецького бою з противником у районі населеного пункту Білгорівка Бахмутського району Донецької області.

Нагороду отримала дружина загиблого Захисника- Козакова Юлія з донечкою Анною.

Орденом "За мужність" lll ступеня нагороджено сержанта Яреська Віктора Анатолійовича (посмертно).

28 лютого 2022 року був мобілізований до Збройних Сил України.
Мужньо виконавши військовий обов'язок,в бою за Україну, її свободу і незалежність,загинув 17 квітня 2023 року внаслідок мінно-ибухової
травми в районі н.п.Павлівка, Донецької області.

Нагороду отримали мати загиблого захисника - Людмила Іванівна, дружина- Ірина Володимирівна та син Ігор.

Орденом "За мужність" lll ступеня нагороджено молодшого сержанта Лєпіна Олексія Юрійовича (посмертно).

8 березня 2022 року був мобілізований до Збройних Сил України. Під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника загинув 28 жовтня 2022 року неподалік с.Опитне, Покровського району Донецької області.

Нагороду отримали мати загиблого захисника - Наталія Валентинівна та батько Юрій Іванович.

Солдат військової служби за контрактом Комаристий Андрій Валерійович сміливо боронив рідну землю від ворожої навали.

Загинув під час виконання бойового завдання в районі с. Хрящувате Краснодонського району Луганської області 4 вересня 2014 року, отримавши вогнепальне поранення грудної клітки.

Військового нагороджено орденом "Хрест Героя" (посмертно).

Нагороду отримала мати загиблого - Валентина Федорівна.
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

Високу ціну ми платимо,щоб настав мир на нашій землі. Низький уклін та вічна пам'ять нашим Захисникам!
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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