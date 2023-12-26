На Волині поштою ящиками пересилали контрафактні сигарети
Сьогодні, 16:16
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили місцевого мешканця, який хотів перепродати фальсифіковані тютюнові вироби.
Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.
Слідство встановило, що в райцентрі на Волині чоловік хоче отримати через поштове відділення контрафактний товар для подальшого продажу.
Детективи провели огляд місця події, виявили та вилучили 9 ящиків тютюнових виробів. Контрафактний товар був насипом без належного пакування та марок акцизного податку встановленого зразка. Загальна вага тютюнових виробів становить понад 130 кг. Орієнтовна вартість - пів мільйона гривень.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі вирішується питання про арешт речових доказів.
Оперативний супровід здійснювали військовослужбовці оперативно-розшукового підрозділу 6 прикордонного загону. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.
Слідство встановило, що в райцентрі на Волині чоловік хоче отримати через поштове відділення контрафактний товар для подальшого продажу.
Детективи провели огляд місця події, виявили та вилучили 9 ящиків тютюнових виробів. Контрафактний товар був насипом без належного пакування та марок акцизного податку встановленого зразка. Загальна вага тютюнових виробів становить понад 130 кг. Орієнтовна вартість - пів мільйона гривень.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі вирішується питання про арешт речових доказів.
Оперативний супровід здійснювали військовослужбовці оперативно-розшукового підрозділу 6 прикордонного загону. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поштою ящиками пересилали контрафактні сигарети
Сьогодні, 16:16
На Водохреще на Волині розгорнуть шість рятувальних постів
Сьогодні, 16:00
Голова Волинського апеляційного суду за рік заробив 2,7 мільйона
Сьогодні, 15:49