На Волині поштою ящиками пересилали контрафактні сигарети

На Волині поштою ящиками пересилали контрафактні сигарети
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили місцевого мешканця, який хотів перепродати фальсифіковані тютюнові вироби.

Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.

Слідство встановило, що в райцентрі на Волині чоловік хоче отримати через поштове відділення контрафактний товар для подальшого продажу.

Детективи провели огляд місця події, виявили та вилучили 9 ящиків тютюнових виробів. Контрафактний товар був насипом без належного пакування та марок акцизного податку встановленого зразка. Загальна вага тютюнових виробів становить понад 130 кг. Орієнтовна вартість - пів мільйона гривень.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі вирішується питання про арешт речових доказів.

Оперативний супровід здійснювали військовослужбовці оперативно-розшукового підрозділу 6 прикордонного загону. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.

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Теги: БЕБ, Волинь
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