На Волині поштою ящиками пересилали контрафактні сигарети





Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.



Слідство встановило, що в райцентрі на Волині чоловік хоче отримати через поштове відділення контрафактний товар для подальшого продажу.



Детективи провели огляд місця події, виявили та вилучили 9 ящиків тютюнових виробів. Контрафактний товар був насипом без належного пакування та марок акцизного податку встановленого зразка. Загальна вага тютюнових виробів становить понад 130 кг. Орієнтовна вартість - пів мільйона гривень.



За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі вирішується питання про арешт речових доказів.



Оперативний супровід здійснювали військовослужбовці оперативно-розшукового підрозділу 6 прикордонного загону. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили місцевого мешканця, який хотів перепродати фальсифіковані тютюнові вироби.Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.Слідство встановило, що в райцентрі на Волині чоловік хоче отримати через поштове відділеннядля подальшого продажу.Детективи провели огляд місця події, виявили та вилучили 9 ящиків тютюнових виробів. Контрафактний товар був насипом без належного пакування та марок акцизного податку встановленого зразка. Загальна вага тютюнових виробів становить понад 130 кг. Орієнтовна вартість - пів мільйона гривень.За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі вирішується питання про арешт речових доказів.Оперативний супровід здійснювали військовослужбовці оперативно-розшукового підрозділу 6 прикордонного загону. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.

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