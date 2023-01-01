Волинянина судитимуть за торгівлю контрафактом на 250 тисяч

Працівники Бюро економічної безпеки на Волині завершили розслідування у справі щодо торгівлі контрафактними сигаретами на 250 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба БЕБ.Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування відносно громадянина України за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).Слідством встановлено, що уродженець Волинської області не був зареєстрований як суб’єкт господарювання та не мав відповідної ліцензії на господарську діяльність. Однак чоловік придбав через мережу Інтернет тютюнові вироби без марок акцизного податку України з метою їх продажу.Коли він намагався відправити незаконно виготовлені сигарети поштою, працівники БЕБ провели огляд місця події та виявили 4 000 пачок сигарет підроблених під відомі марки. Орієнтовна вартість вилученого становить понад чверть млн гривень.Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.Нагадаємо, на Волинізлочинної групи, які організували підпільний цех із виробництва алкоголю.