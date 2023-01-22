На Водохреще на Волині розгорнуть шість рятувальних постів





Їх розмістять поблизу водойм, де відбуватиметься освячення води, розповів Володимир Нестеров.



Рятувальні пости діятимуть 6 січня упродовж дня, зокрема чергуватимуть 24 рятувальники та залучать сім одиниць спецтехніки.



Усі рятувальні пости діятимуть у масових місцях пірнання: п'ять — у містах, один — у селищі. Локації з міркувань безпеки в ДСНС цьогоріч не розголошують.



Як рятувальні пости на Волині працювали у 2023 році



Торік в області функціонувало дев'ять рятувальних постів. Безпечні місця для пірнання діяли в Луцьку, Ковель та Ковельському районі, Камінь-Каширському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Водохреще, яке за Новоюліанським календарем відзначають 6 січня, на території Волині розгорнуть шість рятувальних постів.Їх розмістять поблизу водойм, де відбуватиметься освячення води, розповів Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській областіРятувальні пости діятимуть 6 січня упродовж дня, зокрема чергуватимуть 24 рятувальники та залучать сім одиниць спецтехніки.Усі рятувальні пости діятимуть у масових місцях пірнання: п'ять — у містах, один — у селищі. Локації з міркувань безпеки в ДСНС цьогоріч не розголошують.Як рятувальні пости на Волині працювали у 2023 роціТорік в області функціонувало дев'ять рятувальних постів. Безпечні місця для пірнання діяли в Луцьку, Ковель та Ковельському районі, Камінь-Каширському районі.

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