На Водохреще на Волині розгорнуть шість рятувальних постів

На Водохреще на Волині розгорнуть шість рятувальних постів
На Водохреще, яке за Новоюліанським календарем відзначають 6 січня, на території Волині розгорнуть шість рятувальних постів.

Їх розмістять поблизу водойм, де відбуватиметься освячення води, розповів Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Нестеров.

Рятувальні пости діятимуть 6 січня упродовж дня, зокрема чергуватимуть 24 рятувальники та залучать сім одиниць спецтехніки.

Усі рятувальні пости діятимуть у масових місцях пірнання: п'ять — у містах, один — у селищі. Локації з міркувань безпеки в ДСНС цьогоріч не розголошують.

Як рятувальні пости на Волині працювали у 2023 році

Торік в області функціонувало дев'ять рятувальних постів. Безпечні місця для пірнання діяли в Луцьку, Ковель та Ковельському районі, Камінь-Каширському районі.

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Теги: Водохреще, рятувальні пости
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