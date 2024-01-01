На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО

На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Вейною.

Про це пише Маневицька газета "Нова доба".

"Сьогодні, 5 січня, у Чарторийську зі скорботою та болем велелюдно попрощалися із 45-річним воїном Сергієм Вейною, життя якого 28 грудня 2023 року відібрали російські окупанти на Донеччині.

Світла пам'ять і незгасна слава нашому Герою! Сердечні співчуття його рідним і близьким", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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