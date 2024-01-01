На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
Сьогодні, 17:07
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Вейною.
Про це пише Маневицька газета "Нова доба".
"Сьогодні, 5 січня, у Чарторийську зі скорботою та болем велелюдно попрощалися із 45-річним воїном Сергієм Вейною, життя якого 28 грудня 2023 року відібрали російські окупанти на Донеччині.
Світла пам'ять і незгасна слава нашому Герою! Сердечні співчуття його рідним і близьким", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Маневицька газета "Нова доба".
"Сьогодні, 5 січня, у Чарторийську зі скорботою та болем велелюдно попрощалися із 45-річним воїном Сергієм Вейною, життя якого 28 грудня 2023 року відібрали російські окупанти на Донеччині.
Світла пам'ять і незгасна слава нашому Герою! Сердечні співчуття його рідним і близьким", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Знеструмлення завадило боротьбі з паводком на півночі Волині
Сьогодні, 17:53
Волинянин, якого звільнили з російського полону, – уже вдома
Сьогодні, 17:25
На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО
Сьогодні, 17:07