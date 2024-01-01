На Волині попрощалися з 45-річним Героєм Сергієм Вейною. ФОТО

Сергієм Вейною.



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"Сьогодні, 5 січня, у Чарторийську зі скорботою та болем велелюдно попрощалися із 45-річним воїном Сергієм Вейною, життя якого 28 грудня 2023 року відібрали російські окупанти на Донеччині.



Світла пам'ять і незгасна слава нашому Герою! Сердечні співчуття його рідним і близьким", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це пише Маневицька газета "Нова доба" "Сьогодні, 5 січня, у Чарторийську зі скорботою та болем велелюдно попрощалися із 45-річним воїном Сергієм Вейною, життя якого 28 грудня 2023 року відібрали російські окупанти на Донеччині.Світла пам'ять і незгасна слава нашому Герою! Сердечні співчуття його рідним і близьким", - йдеться у дописі.

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