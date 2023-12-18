У Ківерцях шиють валянки для військових на передову

У Ківерцях завзяті жіночки більш як місяць тому почали шити валянки для військових ЗСУ. На фронт уже передали майже дві сотні пар теплого, власноруч пошитого взуття.«Валянки ми шиємо із старих пальт, шуб, а галоші нам допомагають купити волонтери», - розповілаківерчанкаУ приміщенні, яка надала для швейної майстерні Ківерцівська міська рада, трудиться 11 жінок – усі вони на пенсії, тож щодня, окрім вихідних, роблять благородну справу – шиють валянки для військових.- каже швачка Ліда Власюк.У швейній майстерні кожен знає свою роботу: одні – вирізають, інші – шиють, дошивають вручну, а потім роблять оббивку на швейних машинах., - розповіла пані Ліда.Ківерчанкапрацювала на швейній фабриці «Волинь», за освітою – закрійник верхнього одягу.- розповіла пані Світлана.Швачка каже, що накроєного матеріалу є багато і через брак машинок вони не можуть пошити стільки, скільки хотілося б.Ще одна мешканка Ківерцівтеж у минулому працювала на заводі у шкіргалантерейному цеху, шила сумки. Згодилася шити валянки, бо не зі слів знає, що на фронті вони потрібні.- каже швачка Євгенія.