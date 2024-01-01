У боротьбі за Україну загинув Герой з Волині Василь Коцюба

Василь Коцюба.



Про це



"Знову болюча звістка надійшла у наш край - у боротьбі за Україну 31 грудня загинув наш земляк із села Волиця Василь Васильович Коцюба.



Василь був мобілізований 29 липня 2023 року у військову частину А4574. Останній свій бій захисник прийняв на Бахмутському напрямку на Донеччині.



Низько схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.



У звʼязку з трагічною подією у громаді з 2 по 4 січня оголошено триденну жолобу.



"Сьогодні, 3 січня, на рідну Турійщину "На щиті" повертається наш захисник Василь Коцюба. Траурний кортеж їхатиме з Ковеля через Турійськ, Клюськ у село Волицю. Орієнтовно о 15 годині кортеж проїде через Турійськ (якщо відбудуться зміни, будемо повідомляти).



Чин поховання відбудеться у четвер, 4 січня, у селі Волиця на 12 годину", - зазначили у громаді.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Турійській громаді."Знову болюча звістка надійшла у наш край - у боротьбі за Україну 31 грудня загинув наш земляк із села Волиця Василь Васильович Коцюба.Василь був мобілізований 29 липня 2023 року у військову частину А4574. Останній свій бій захисник прийняв на Бахмутському напрямку на Донеччині.Низько схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.У звʼязку з трагічною подією у громаді з 2 по 4 січня оголошено триденну жолобу."Сьогодні, 3 січня, на рідну Турійщину "На щиті" повертається наш захисник Василь Коцюба. Траурний кортеж їхатиме з Ковеля через Турійськ, Клюськ у село Волицю. Орієнтовно о 15 годині кортеж проїде через Турійськ (якщо відбудуться зміни, будемо повідомляти).Чин поховання відбудеться у четвер, 4 січня, у селі Волиця на 12 годину", - зазначили у громаді.

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