У боротьбі за Україну загинув Герой з Волині Василь Коцюба
Сьогодні, 12:40
Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Василь Коцюба.
Про це повідомили у Турійській громаді.
"Знову болюча звістка надійшла у наш край - у боротьбі за Україну 31 грудня загинув наш земляк із села Волиця Василь Васильович Коцюба.
Василь був мобілізований 29 липня 2023 року у військову частину А4574. Останній свій бій захисник прийняв на Бахмутському напрямку на Донеччині.
Низько схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.
У звʼязку з трагічною подією у громаді з 2 по 4 січня оголошено триденну жолобу.
"Сьогодні, 3 січня, на рідну Турійщину "На щиті" повертається наш захисник Василь Коцюба. Траурний кортеж їхатиме з Ковеля через Турійськ, Клюськ у село Волицю. Орієнтовно о 15 годині кортеж проїде через Турійськ (якщо відбудуться зміни, будемо повідомляти).
Чин поховання відбудеться у четвер, 4 січня, у селі Волиця на 12 годину", - зазначили у громаді.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Турійській громаді.
"Знову болюча звістка надійшла у наш край - у боротьбі за Україну 31 грудня загинув наш земляк із села Волиця Василь Васильович Коцюба.
Василь був мобілізований 29 липня 2023 року у військову частину А4574. Останній свій бій захисник прийняв на Бахмутському напрямку на Донеччині.
Низько схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.
У звʼязку з трагічною подією у громаді з 2 по 4 січня оголошено триденну жолобу.
"Сьогодні, 3 січня, на рідну Турійщину "На щиті" повертається наш захисник Василь Коцюба. Траурний кортеж їхатиме з Ковеля через Турійськ, Клюськ у село Волицю. Орієнтовно о 15 годині кортеж проїде через Турійськ (якщо відбудуться зміни, будемо повідомляти).
Чин поховання відбудеться у четвер, 4 січня, у селі Волиця на 12 годину", - зазначили у громаді.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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