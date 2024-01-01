У боротьбі за Україну загинув Герой з Волині Василь Коцюба

У боротьбі за Україну загинув Герой з Волині Василь Коцюба
Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Василь Коцюба.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Знову болюча звістка надійшла у наш край - у боротьбі за Україну 31 грудня загинув наш земляк із села Волиця Василь Васильович Коцюба.

Василь був мобілізований 29 липня 2023 року у військову частину А4574. Останній свій бій захисник прийняв на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Низько схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, рідним, близьким, побратимам", - йдеться в повідомленні.

У звʼязку з трагічною подією у громаді з 2 по 4 січня оголошено триденну жолобу.

"Сьогодні, 3 січня, на рідну Турійщину "На щиті" повертається наш захисник Василь Коцюба. Траурний кортеж їхатиме з Ковеля через Турійськ, Клюськ у село Волицю. Орієнтовно о 15 годині кортеж проїде через Турійськ (якщо відбудуться зміни, будемо повідомляти).

Чин поховання відбудеться у четвер, 4 січня, у селі Волиця на 12 годину", - зазначили у громаді.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
У боротьбі за Україну загинув Герой з Волині Василь Коцюба


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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