У нерівному бою з окупантами поліг волинянин Сергій Вейна
Сьогодні, 13:14
Війна обірвала життя 45-річного мешканця села Чарторийськ на Волині Сергія Вейни.
Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
«Боляче і важко повідомляти чергову трагічну звістку… Маневицька громада втратила ще одного Героя», - зазначив посадовець.
Під час виконання бойового завдання, захищаючи волю та незалежність України, загинув смертю хоробрих мешканець села Чарторийськ – Вейна Сергій Олексійович.
«Невимовна, безжальна, болюча втрата, яку важко осягнути. Вірний військовій присязі 45-річний патріот своєї землі загинув 28 грудня 2023 року на Донеччині, боронячи наш спокій та майбутнє кожного українця. Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю хороброго воїна. Висловлюємо щирі співчуття дружині полеглого Ларисі, донечкам Вікторії та Анастасії, синочку Богдану, усім рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.
«Вічна слава і світла пам'ять Герою! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!» - зазначив селищний голова.
Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом загиблого воїна на Маневиччині буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
«Боляче і важко повідомляти чергову трагічну звістку… Маневицька громада втратила ще одного Героя», - зазначив посадовець.
Під час виконання бойового завдання, захищаючи волю та незалежність України, загинув смертю хоробрих мешканець села Чарторийськ – Вейна Сергій Олексійович.
«Невимовна, безжальна, болюча втрата, яку важко осягнути. Вірний військовій присязі 45-річний патріот своєї землі загинув 28 грудня 2023 року на Донеччині, боронячи наш спокій та майбутнє кожного українця. Усією громадою схиляємо голови у пошані перед світлою пам’яттю хороброго воїна. Висловлюємо щирі співчуття дружині полеглого Ларисі, донечкам Вікторії та Анастасії, синочку Богдану, усім рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.
«Вічна слава і світла пам'ять Герою! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!» - зазначив селищний голова.
Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом загиблого воїна на Маневиччині буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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