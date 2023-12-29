Мама полеглого Героя з Волині придбала реанімобіль для військових
Сьогодні, 13:39
Волинянка Віра Ротмістренко, син якої загинув на війні проти російських загарбників, придбала реанімобіль для поранених воїнів.
Про це повідомляє Вісник і К.
Мама загиблого на війні Героя з Волині Артема Ротмістренка за гроші, які їй виплатили після його смерті, купила реанімобіль для поранених військових. Віра Ротмістренко втратила на війні сина, а тепер хоче врятувати синів усіх українських жінок.
Військові капелани виконали прохання мами загиблого Героя.
У цьому реанімобілі є все, що потрібно медикам, та найголовніше - дефібрилятор та кисень. Його ціна, щонайменше, 560 тисяч гривень.
«Головне, щоб це авто побільше людських життів змогло врятувати. Щоб не плакала якась мама, дружина або дитина. Це моє єдине бажання», - каже згорьована мати Героя.
Машина пройшла технічний огляд. На Авдіївський напрямок штурмовій бригаді її повезе особисто військовий капелан Іван Гуреєв.
«Автомобіль буде доставляти важкопоранених бійців до медзакладів з передової», - розповів він.
На фронт автівка поїхала 1 січня. Напередодні виїзду її, як належить, освятили.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Мама загиблого на війні Героя з Волині Артема Ротмістренка за гроші, які їй виплатили після його смерті, купила реанімобіль для поранених військових. Віра Ротмістренко втратила на війні сина, а тепер хоче врятувати синів усіх українських жінок.
Військові капелани виконали прохання мами загиблого Героя.
У цьому реанімобілі є все, що потрібно медикам, та найголовніше - дефібрилятор та кисень. Його ціна, щонайменше, 560 тисяч гривень.
«Головне, щоб це авто побільше людських життів змогло врятувати. Щоб не плакала якась мама, дружина або дитина. Це моє єдине бажання», - каже згорьована мати Героя.
Машина пройшла технічний огляд. На Авдіївський напрямок штурмовій бригаді її повезе особисто військовий капелан Іван Гуреєв.
«Автомобіль буде доставляти важкопоранених бійців до медзакладів з передової», - розповів він.
На фронт автівка поїхала 1 січня. Напередодні виїзду її, як належить, освятили.
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