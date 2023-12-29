На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою

Волинські рятувальники сьогодні, 3 січня, двічі виїжали на виконання робіт по деблокуванні руху транспорту.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні о 01:10 та 07:19 до служби порятунку 101 надійшли повідомлення про те, що впали дерева на проїзну частину дороги поблизу села Поліське Ковельського району.Для відновлення руху транспорту на місце події виїхало відділення 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижівка.Рятувальники за допомогою бензопили порізали повалені дерева та відтягнули їх з дороги. Загалом прибрано 8 дерев.Нагадаємо,, що виникла в будинку в селі Світязькі Смоляри Ковельського район, виявили тіло господаря.