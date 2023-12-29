На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою

На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою
Волинські рятувальники сьогодні, 3 січня, двічі виїжали на виконання робіт по деблокуванні руху транспорту.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні о 01:10 та 07:19 до служби порятунку 101 надійшли повідомлення про те, що впали дерева на проїзну частину дороги поблизу села Поліське Ковельського району.
На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою

Для відновлення руху транспорту на місце події виїхало відділення 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижівка.
На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою

Рятувальники за допомогою бензопили порізали повалені дерева та відтягнули їх з дороги. Загалом прибрано 8 дерев.
На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою
На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою

Нагадаємо, на місці пожежі, що виникла в будинку в селі Світязькі Смоляри Ковельського район, виявили тіло господаря.

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Теги: рятувальники, Волинь
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