На Волині сильний вітер повалив дерева, які заблокували рух трасою
Сьогодні, 12:31
Волинські рятувальники сьогодні, 3 січня, двічі виїжали на виконання робіт по деблокуванні руху транспорту.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 01:10 та 07:19 до служби порятунку 101 надійшли повідомлення про те, що впали дерева на проїзну частину дороги поблизу села Поліське Ковельського району.
Для відновлення руху транспорту на місце події виїхало відділення 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижівка.
Рятувальники за допомогою бензопили порізали повалені дерева та відтягнули їх з дороги. Загалом прибрано 8 дерев.
Нагадаємо, на місці пожежі, що виникла в будинку в селі Світязькі Смоляри Ковельського район, виявили тіло господаря.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні о 01:10 та 07:19 до служби порятунку 101 надійшли повідомлення про те, що впали дерева на проїзну частину дороги поблизу села Поліське Ковельського району.
Для відновлення руху транспорту на місце події виїхало відділення 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижівка.
Рятувальники за допомогою бензопили порізали повалені дерева та відтягнули їх з дороги. Загалом прибрано 8 дерев.
Нагадаємо, на місці пожежі, що виникла в будинку в селі Світязькі Смоляри Ковельського район, виявили тіло господаря.
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