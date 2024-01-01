На Волині прощатимуться із Героєм Віталієм Юзьковим

На Волині прощатимуться із Героєм Віталієм Юзьковим
У Берестечківській громаді на Волині сьогодні, 3 січня, зустрічатимуть «на щиті» військовослужбовця Віталія Юзькова.

Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська міськрада.

«Сьогодні, 3 січня, орієнтовно о 14:30 зустрічаємо спочилого військовослужбовця ЗСУ Віталія Юзькова», - зазначили у громаді.

Зустріч відбудеться в центрі села Перемиль біля каплиці Пресвятої Богородиці. Після цього процесія попрямує до рідного дому спочилого, де буде здійснено чин заупокійної панахиди.

«Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких, це непоправна втрата для всіх нас. Вкотре висловлюємо щирі співчуття всій родині. Вічна пам'ять і Царство Небесне», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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