Велика Британія оголосила про успішне випробування лазерної зброї

Британська армія успішно випробувала лазерну зброю DragonFire на полігоні в Шотландії.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Система може вражати видимі цілі зі швидкістю світла і має точність, достатню для того, щоб поцілити в монету номіналом £1 з кілометрової відстані. Дальність дії лазера не розголошується, але, за оцінками, вона становить кілька кілометрів. Лазер DragonFire «прорізає» ціль, руйнуючи її конструкцію.Вартість стрільби з DragonFire в десятки разів нижча, ніж зПостріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації лазера не перевищує £10 (476 гривень).