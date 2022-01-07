Велика Британія оголосила про успішне випробування лазерної зброї
Сьогодні, 17:20
Британська армія успішно випробувала лазерну зброю DragonFire на полігоні в Шотландії.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Система може вражати видимі цілі зі швидкістю світла і має точність, достатню для того, щоб поцілити в монету номіналом £1 з кілометрової відстані. Дальність дії лазера не розголошується, але, за оцінками, вона становить кілька кілометрів. Лазер DragonFire «прорізає» ціль, руйнуючи її конструкцію.
Вартість стрільби з DragonFire в десятки разів нижча, ніж з високоточними боєприпасами.
Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації лазера не перевищує £10 (476 гривень).
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Система може вражати видимі цілі зі швидкістю світла і має точність, достатню для того, щоб поцілити в монету номіналом £1 з кілометрової відстані. Дальність дії лазера не розголошується, але, за оцінками, вона становить кілька кілометрів. Лазер DragonFire «прорізає» ціль, руйнуючи її конструкцію.
Вартість стрільби з DragonFire в десятки разів нижча, ніж з високоточними боєприпасами.
Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації лазера не перевищує £10 (476 гривень).
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