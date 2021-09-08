«Замінування» в 11 школах Луцька: у поліції офіційно прокоментували ситуацію

«Замінування» в 11 школах Луцька: у поліції офіційно прокоментували ситуацію
Сьогодні, 19 січня, вранці до Луцького районного управління поліції на електронну адресу надійшло анонімне повідомлення, що в 11 школах Луцька закладені вибухові пристрої.

Ситуацію офіційно прокоментували у пресслужбі поліції Волині.

Станом на 16 годину всі навчальні заклади перевірені вибухотехніками Головного управління Нацполіції Волині та іншими профільними спеціалістами. Ці повідомлення не підтвердилися.

"Дійсно такі повідомлення вносять корективи у діяльність шкіл, адже і учні, і персонал евакуйовуються з приміщення на безпечну територію, переривається навчальний процес.

Закликаємо батьків, дітей та вчителів зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місць, де відбуваються ці евакуаційні заходи.

Після перевірки шкіл, де повідомлення про замінування не підтверджується, навчальний процес продовжується.

На нашу думку, такі повідомлення - це один із методів ворога дестабілізувати ситуацію. В кожному випадку поліцейські вживають заходи, аби встановити адресантів та притягнути їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що перевірка однієї школи займає від однієї години часу і може тривати довше: залежно від площі навчального закладу, кількості учнів та іншого.

Нагадаємо, що луцькі школи «мінують» другу добу поспіль.

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Теги: Луцьк, замінування, поліція
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