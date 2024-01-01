Синоптики: скоро на Волині – нова хвиля холоду

Синоптики: скоро на Волині – нова хвиля холоду
У найближчі три доби на Волині збережеться прохолодна погода. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

Про це інформує у фейсбуці Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вдень 20 січня та вночі 21 січня пройде сніг. Ожеледиця.

22 січня без істотних опадів.

Проте, з 23 січня очікується надходження теплого вологого повітря з Атлантики, у зв'язку з чим потеплішає: вночі до 0-2° тепла, вдень - до 2-7° тепла. Спостерігатимуться дощі різної інтенсивності, у нічні години місцями з мокрим снігом.

«Та вже з 27 січня очікується нова хвиля холоду. Нічна температура знижуватиметься до 4-9° морозу, денна 1-6° морозу. Сніжитиме», - йдеться у повідомленні.
Синоптики: скоро на Волині – нова хвиля холоду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Замінування» в 11 школах Луцька: у поліції офіційно прокоментували ситуацію
Сьогодні, 16:44
Наєв сказав, скільки військових росія і білорусь тримають на кордоні з Україною
Сьогодні, 16:20
Синоптики: скоро на Волині – нова хвиля холоду
Сьогодні, 16:02
ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео
Сьогодні, 15:43
Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі, є постраждалі
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман
18 січень, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
18 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня
17 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 січня
16 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Велика Британія оголосила про успішне випробування лазерної зброї
Сьогодні, 17:20
 0
«Замінування» в 11 школах Луцька: у поліції офіційно прокоментували ситуацію
Сьогодні, 16:44
 0
Наєв сказав, скільки військових росія і білорусь тримають на кордоні з Україною
Сьогодні, 16:20
 0
Синоптики: скоро на Волині – нова хвиля холоду
Сьогодні, 16:02
 0
ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8