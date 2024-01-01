Синоптики: скоро на Волині – нова хвиля холоду

У найближчі три доби на Волині збережеться прохолодна погода. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.Про це інформує у фейсбуці Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вдень 20 січня та вночі 21 січня пройде сніг. Ожеледиця.22 січня без істотних опадів.Проте, з 23 січня очікується надходження теплого вологого повітря з Атлантики, у зв'язку з чим потеплішає: вночі до 0-2° тепла, вдень - до 2-7° тепла. Спостерігатимуться дощі різної інтенсивності, у нічні години місцями з мокрим снігом.«Та вже з 27 січня очікується нова хвиля холоду. Нічна температура знижуватиметься до 4-9° морозу, денна 1-6° морозу. Сніжитиме», - йдеться у повідомленні.