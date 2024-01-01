ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео

ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео
Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати вогневих уражень по противнику на Південному напрямку.

Про це й телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.

За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:

– гаубиці Д-30
– танк
– БТРи

«На відео – фрагменти роботи операторів ССО на Південному напрямку. Далі буде!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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