ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео
Сьогодні, 15:43
Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують завдавати вогневих уражень по противнику на Південному напрямку.
Про це й телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.
За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:
– гаубиці Д-30
– танк
– БТРи
«На відео – фрагменти роботи операторів ССО на Південному напрямку. Далі буде!» - йдеться у повідомленні.
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Про це й телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.
За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:
– гаубиці Д-30
– танк
– БТРи
«На відео – фрагменти роботи операторів ССО на Південному напрямку. Далі буде!» - йдеться у повідомленні.
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