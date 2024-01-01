ССО знищили артилерійський дивізіон загарбників: ефектне відео

продовжують завдавати вогневих уражень по противнику на Південному напрямку.



Про це й телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.



За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.



Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:



– гаубиці Д-30

– танк

– БТРи



«На відео – фрагменти роботи операторів ССО на Південному напрямку. Далі буде!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили спеціальних операцій ЗСУпо противнику на Південному напрямку.Про це й телеграмі повідомляє ССО ЗСУ.За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:– гаубиці Д-30– танк– БТРи«На відео – фрагменти роботи операторів ССО на Південному напрямку. Далі буде!» - йдеться у повідомленні.

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