Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі, є постраждалі





Про це пише Олега Ніколенка.



Відомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України.



Як зазначають в МЗС, внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Їм надається необхідна медична допомога, загрози життю немає.



Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить українців додому.



"Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", - повідомляють в МЗС.



Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус із України. Повідомляється про двох постраждалих українців.Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ УкраїниВідомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України.Як зазначають в МЗС,двоє українців отримали незначні травми. Їм надається необхідна медична допомога, загрози життю немає.Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить українців додому."Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", - повідомляють в МЗС.Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію