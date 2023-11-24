Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі, є постраждалі

Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі, є постраждалі
У Польщі в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус із України. Повідомляється про двох постраждалих українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Відомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України.

Як зазначають в МЗС, внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Їм надається необхідна медична допомога, загрози життю немає.

Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить українців додому.

"Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", - повідомляють в МЗС.

Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді.

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Теги: ДТП, Україна
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