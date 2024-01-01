Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті

Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Прикордонники на Закарпатті затримали волинянина, який у групі із 16 чоловіків намагався незаконно перетнути кордон.

Про це в фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

На Закарпатті впродовж минулої доби 16 чоловіків мали намір незаконно перетнути кордон. На заваді правопорушникам стали прикордонники Мукачівського загону, які ефективно захищають український кордон.
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті

Так, військовослужбовці відділів «Лужанка» та «Вилок» припинили чотири спроби незаконного перетину держрубежу. Пройти повз прикордонні наряди та потрапити в Угорщину в обхід пунктів пропуску спробували 10 чоловіків – четверо жителів Івано-Франківщини, двоє жителів Київщини та жителі Дніпропетровщини, Вінниччини і Волині.
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті

Шістьох порушників кордону зупинили на кордоні з Румунією прикордонні наряди відділів «Ділове», «Тячів» та «Дякове».
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Невдовзі оцінку їх діям надаватиме
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті

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Теги: кордон, Волинь
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