Керівництво Тернопільської ОВА вимагало хабар 2 мільйони, - НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця.Про це повідомляє пресслужба НАБУ.За даними слідства, посадовці вимагали у місцевого бізнесмена неправомірну вигоду у сумі понад 2 млн грн. Ці кошти підозрювані просили за погашення заборгованості по виконаних роботах з будівництва інфраструктурних об’єктів за 2022 рік та обіцяли погасити борг комунального підприємства Тернопільської обласної ради перед його ТОВ за такі ж роботи у 2023 році.У червні 2023 року їм повідомили про підозру. Тоді ж про підозру повідомили голові Тернопільської обласної ради, який вимагав і одержав неправомірну вигоду від того ж підприємця.10 січня 2024 року розслідування стосовно колишнього голови Тернопільської облради виділили в окреме кримінальне провадження, а 11 січня 2024 року – завершили.НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.Нагадаємо, НАБУ і САПдепутата Волинської обласної ради, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів.