Керівництво Тернопільської ОВА вимагало хабар 2 мільйони, - НАБУ

Керівництво Тернопільської ОВА вимагало хабар 2 мільйони, - НАБУ
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовці вимагали у місцевого бізнесмена неправомірну вигоду у сумі понад 2 млн грн. Ці кошти підозрювані просили за погашення заборгованості по виконаних роботах з будівництва інфраструктурних об’єктів за 2022 рік та обіцяли погасити борг комунального підприємства Тернопільської обласної ради перед його ТОВ за такі ж роботи у 2023 році.

У червні 2023 року їм повідомили про підозру. Тоді ж про підозру повідомили голові Тернопільської обласної ради, який вимагав і одержав неправомірну вигоду від того ж підприємця.

10 січня 2024 року розслідування стосовно колишнього голови Тернопільської облради виділили в окреме кримінальне провадження, а 11 січня 2024 року – завершили.

НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.

Нагадаємо, НАБУ і САП відправили на лаву підсудних депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів.

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАБУ, корупція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Сьогодні, 14:22
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Валерієм Павлюком
Сьогодні, 14:05
Керівництво Тернопільської ОВА вимагало хабар 2 мільйони, - НАБУ
Сьогодні, 14:01
Цивільним на Заході слід готуватися до повномасштабної війни з росією, – голова Військового комітету НАТО
Сьогодні, 13:40
У пожежі в Луцькому районі загинув чоловік
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Корупція на Волинській митниці: викрили схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень Корупція на Волинській митниці: викрили схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень
24 грудень, 2023, 20:35
В Україні триває війна між двома антикорупційними органами, - Ігор Лапін В Україні триває війна між двома антикорупційними органами, - Ігор Лапін
15 листопад, 2017, 20:58
На скандальному «антикорупційному» зібранні головував нардеп із Волині На скандальному «антикорупційному» зібранні головував нардеп із Волині
17 березень, 2017, 01:16
НАБУ зняло відео про корупцію НАБУ зняло відео про корупцію
08 листопад, 2016, 03:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин нахабно проривався через кордон на Закарпатті
Сьогодні, 14:22
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Валерієм Павлюком
Сьогодні, 14:05
 0
Керівництво Тернопільської ОВА вимагало хабар 2 мільйони, - НАБУ
Сьогодні, 14:01
 0
Цивільним на Заході слід готуватися до повномасштабної війни з росією, – голова Військового комітету НАТО
Сьогодні, 13:40
 0
У пожежі в Луцькому районі загинув чоловік
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8