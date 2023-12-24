Керівництво Тернопільської ОВА вимагало хабар 2 мільйони, - НАБУ
Сьогодні, 14:01
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, посадовці вимагали у місцевого бізнесмена неправомірну вигоду у сумі понад 2 млн грн. Ці кошти підозрювані просили за погашення заборгованості по виконаних роботах з будівництва інфраструктурних об’єктів за 2022 рік та обіцяли погасити борг комунального підприємства Тернопільської обласної ради перед його ТОВ за такі ж роботи у 2023 році.
У червні 2023 року їм повідомили про підозру. Тоді ж про підозру повідомили голові Тернопільської обласної ради, який вимагав і одержав неправомірну вигоду від того ж підприємця.
10 січня 2024 року розслідування стосовно колишнього голови Тернопільської облради виділили в окреме кримінальне провадження, а 11 січня 2024 року – завершили.
НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.
Нагадаємо, НАБУ і САП відправили на лаву підсудних депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, посадовці вимагали у місцевого бізнесмена неправомірну вигоду у сумі понад 2 млн грн. Ці кошти підозрювані просили за погашення заборгованості по виконаних роботах з будівництва інфраструктурних об’єктів за 2022 рік та обіцяли погасити борг комунального підприємства Тернопільської обласної ради перед його ТОВ за такі ж роботи у 2023 році.
У червні 2023 року їм повідомили про підозру. Тоді ж про підозру повідомили голові Тернопільської обласної ради, який вимагав і одержав неправомірну вигоду від того ж підприємця.
10 січня 2024 року розслідування стосовно колишнього голови Тернопільської облради виділили в окреме кримінальне провадження, а 11 січня 2024 року – завершили.
НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.
Нагадаємо, НАБУ і САП відправили на лаву підсудних депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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