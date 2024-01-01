Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Валерієм Павлюком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Валерієм Павлюком
Завтра, 20 січня, відбудеться церемонія прощання з Павлюком Валерієм.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"20 січня о 10.00 кортеж виїжджає з вул. Стефанника, Луцьк, з героєм Павлюком Валерієм Станіславовичем.

10.30 - зустріч біля дубка, молитва.

Маршрут:

Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Кравчука, до рідної домівки.

11.15 - формується колона і піша хода до до Свято - Покровського собору.

Від до Свято - Покровського собору до перехрестя вул. Пилипа Орлика - піша хода", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Валерію Павлюку, який мужньо боронив кордони нашої держави з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта", - зазначають у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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