Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Валерієм Павлюком

Павлюком Валерієм.



Про це



"20 січня о 10.00 кортеж виїжджає з вул. Стефанника, Луцьк, з героєм Павлюком Валерієм Станіславовичем.



10.30 - зустріч біля дубка, молитва.



Маршрут:



Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Кравчука, до рідної домівки.



11.15 - формується колона і піша хода до до Свято - Покровського собору.



Від до Свято - Покровського собору до перехрестя вул. Пилипа Орлика - піша хода", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



"Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Валерію Павлюку, який мужньо боронив кордони нашої держави з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта", - зазначають у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 20 січня, відбудеться церемонія прощання зПро це повідомили у Ківерцівській громаді."20 січня о 10.00 кортеж виїжджає з вул. Стефанника, Луцьк, з героєм Павлюком Валерієм Станіславовичем.10.30 - зустріч біля дубка, молитва.Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Кравчука, до рідної домівки.11.15 - формується колона і піша хода до до Свято - Покровського собору.Від до Свято - Покровського собору до перехрестя вул. Пилипа Орлика - піша хода", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища."Просимо жителів громади, який мужньо боронив кордони нашої держави з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта", - зазначають у громаді.

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