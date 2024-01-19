Цивільним на Заході слід готуватися до повномасштабної війни з росією, – голова Військового комітету НАТО

Роб Бауер попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до повномасштабної війни з росією.



Про це повідомляє Sky News, пише



Роб Бауер заявив, що, хоча збройні сили вже готові до початку війни, громадяни також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.



“Ми маємо усвідомити, що це не даність, що ми живемо у мирі. І тому ми <сили НАТО> готуємося до конфлікту з росією”, – сказав Бауер.



Він зауважив, що це питання набагато ширше. Йдеться і про підготовку промислової бази, а також людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль.



Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз Росія не здатна напасти на НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років. Пісторіус вважає, що німцям уже треба готуватися до ймовірного нападу, а іншим країнам ЄС – збільшити підтримку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голландський лейтенант-адмірал та голова Військового комітету НАТОпопередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до повномасштабної війни з росією.Про це повідомляє Sky News, пише LB.ua Роб Бауер заявив, що, хоча збройні сили вже готові до початку війни, громадяни також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.“Ми маємо усвідомити, що це не даність, що ми живемо у мирі. І тому ми <сили НАТО> готуємося до конфлікту з росією”, – сказав Бауер.Він зауважив, що це питання набагато ширше. Йдеться і про підготовку промислової бази, а також людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль.Нещодавно міністр оборони Німеччинизаявив, що зараз Росія не здатна напасти на НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років. Пісторіус вважає, що німцям уже треба готуватися до ймовірного нападу, а іншим країнам ЄС – збільшити підтримку України.

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