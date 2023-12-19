Які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у лютому

Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у лютому.



Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.



Глядачів запрошують на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00. Щоправда, як наголошують у театрі, початок концерту "Мелодії закоханих сердець" 14 лютого буде о 18:00.





Камерна сцена чекає на театральні події з 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменіпідготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у лютому.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.Глядачів запрошують на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00. Щоправда, як наголошують у театрі, початок концерту "Мелодії закоханих сердець" 14 лютого буде о 18:00.Камерна сцена чекає на театральні події з 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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