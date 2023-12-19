Які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у лютому

Які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у лютому
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у лютому.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

Глядачів запрошують на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00. Щоправда, як наголошують у театрі, початок концерту "Мелодії закоханих сердець" 14 лютого буде о 18:00.
Які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у лютому


Камерна сцена чекає на театральні події з 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
Які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у лютому

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Теги: театр, лютий, анонс
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