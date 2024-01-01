У пожежі в Луцькому районі загинув чоловік

У пожежі в Луцькому районі загинув чоловік
У Луцькому районі під час пожежі в житловому будинку в селі Ясенівка виявили тіло чоловіка.

Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.

Сьогодні, 19 січня, о 08:42 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Ясенівка Доросинівської громади Луцького району. На місце виклику направлено рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожища спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Ясенівка.
У пожежі в Луцькому районі загинув чоловік

По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку і виявили на місці події тіло чоловіка. Пожежу ліквідовано о 09:47 за допомогою двох водяних стволів.
У пожежі в Луцькому районі загинув чоловік

Загиблий — господар будинку, 1940 р.н..

Пожежа виникла в житловій кімнаті, під час горіння вогнем знищено ліжко та пошкоджена підлога. Імовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

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Теги: пожежа, Волинь
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