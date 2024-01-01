У пожежі в Луцькому районі загинув чоловік

У Луцькому районі під час пожежі в житловому будинку в селі Ясенівка виявили тіло чоловіка.Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.Сьогодні, 19 січня, о 08:42 до Служби порятунку 101 надійшложитлового будинку в селі Ясенівка Доросинівської громади Луцького району. На місце виклику направлено рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожища спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Ясенівка.По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку і виявили на місці події тіло чоловіка. Пожежу ліквідовано о 09:47 за допомогою двох водяних стволів.Загиблий — господар будинку, 1940 р.н..Пожежа виникла в житловій кімнаті, під час горіння вогнем знищено ліжко та пошкоджена підлога. Імовірна причина пожежі — необережність під час куріння.