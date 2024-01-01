Через піч на Волині горів житловий будинок

пожежу у житловому будинку у селі Гута-Боровенська на Волині.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні, 17 січня, об 11:48 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Гута-Боровенська Камінь-Каширського району.



На місце виклику прибули вогнеборці 8 ДПРЧ та МПО села Боровне, де на гасіння будинку подали 2 водяних стволи. Локалізували пожежу о 12:20, а ліквідували о 12:35.



Потерпілих немає.



Причиною пожежі стала необережність під час нагрівання печей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камінь-Каширські рятувальники ліквідувалиу селі Гута-Боровенська на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 17 січня, об 11:48 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Гута-Боровенська Камінь-Каширського району.На місце виклику прибули вогнеборці 8 ДПРЧ та МПО села Боровне, де на гасіння будинку подали 2 водяних стволи. Локалізували пожежу о 12:20, а ліквідували о 12:35.Потерпілих немає.Причиною пожежі стала необережність під час нагрівання печей.

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