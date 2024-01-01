У Львові суд виправдав викладача, який показував студентам порно

Дмитра Зербіна, який показував студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування.



Суд визнав викладача невинуватим, оскільки повторна експертиза визначила програму для тестування безпечною та підтвердила, що програма містить функції переключення уваги та «зняття напруження», повідомляє



У грудні 2020 року з’ясувалось, що 59-річний викладач Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» Дмитро Зербіно показує студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. Викладач називав свою методику викладання «релаксуючою» і заявляв, що подібну використовують у Японії.



Після розголосу у ЗМІ у «Львівській політехніці» створили комісію для розслідування інциденту, а Дмитра Зербіна відсторонили від викладання. Згодом комісія оголосила Дмитру Зербіну догану за використання неапробованих навчальних матеріалів.



Поліція кваліфікувала відео, які демонстрував студентам Дмитро Зербіно, як «шкідливе програмне забезпечення». У суді Дмитро Зербіно свою провину не визнав та повідомив, що розроблена ним навчальна компʼютерна програма була використана для підсумкового тестування й розроблена таким чином, щоби унеможливити студентам доступ до сторонніх програм. Жодних скарг від студентів на роботу цієї комп`ютерної програми він не отримував.



«Саме ця властивість програми містить ознаки шкідливості програмного забезпечення, однак шкідливою, не зважаючи на це, не є. Повідомив, що в його діях немає ознак розповсюдження, оскільки використовував її виключно для перевірки знань студентів», – вказано у вироку.



Під час перевірки файлів через антивірусні бази спершу експерти підтвердили, що файли програми, які Дмитро Зербіно розсилав студентам під час тестів, є шкідливими. Натомість адвокати викладача надали свій висновок експерта, в якому вказано, що програма призначена для «оцінки знань методом тестування з функцією зняття психологічного напруження способом переключення уваги».



Проте після повторної судової перевірки експерти надали висновок, що програма не містить шкідливих файлів. Студенти в суді також підтвердили, що не помітили під час запуску програми, що вона може бути шкідливою, а встановлені на ноутбуках антивірусні програми відповідних попереджень не публікували. При цьому, на відеозаписі тестування видно, що студенти скаржились на розповсюдження сексуальних картинок.



Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Людмила Мироненко визнала Дмитра Зербіна невинуватим за ч. 1 ст. 361 та виправдала через недоведення його вини у вчиненні кримінального правопорушення. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Галицький районний суд Львова виправдав викладача «Львівської політехніки», який показував студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування.викладача невинуватим, оскільки повторна експертиза визначила програму для тестування безпечною та підтвердила, що програма містить функції переключення уваги та «зняття напруження», повідомляє ZAXID.NET У грудні 2020 року з’ясувалось, що 59-річний викладач Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» Дмитро Зербіно показує студентам-першокурсникам порнографічні зображення під час тестування з дискретної математики. Викладач називав свою методику викладання «релаксуючою» і заявляв, що подібну використовують у Японії.Після розголосу у ЗМІ у «Львівській політехніці» створили комісію для розслідування інциденту, а Дмитра Зербіна відсторонили від викладання. Згодом комісія оголосила Дмитру Зербіну догану за використання неапробованих навчальних матеріалів.Поліція кваліфікувала відео, які демонстрував студентам Дмитро Зербіно, як «шкідливе програмне забезпечення». У суді Дмитро Зербіно свою провину не визнав та повідомив, що розроблена ним навчальна компʼютерна програма була використана для підсумкового тестування й розроблена таким чином, щоби унеможливити студентам доступ до сторонніх програм. Жодних скарг від студентів на роботу цієї комп`ютерної програми він не отримував.«Саме ця властивість програми містить ознаки шкідливості програмного забезпечення, однак шкідливою, не зважаючи на це, не є. Повідомив, що в його діях немає ознак розповсюдження, оскільки використовував її виключно для перевірки знань студентів», – вказано у вироку.Під час перевірки файлів через антивірусні бази спершу експерти підтвердили, що файли програми, які Дмитро Зербіно розсилав студентам під час тестів, є шкідливими. Натомість адвокати викладача надали свій висновок експерта, в якому вказано, що програма призначена для «оцінки знань методом тестування з функцією зняття психологічного напруження способом переключення уваги».Проте після повторної судової перевірки експерти надали висновок, що програма не містить шкідливих файлів. Студенти в суді також підтвердили, що не помітили під час запуску програми, що вона може бути шкідливою, а встановлені на ноутбуках антивірусні програми відповідних попереджень не публікували. При цьому, на відеозаписі тестування видно, що студенти скаржились на розповсюдження сексуальних картинок.Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсудувизнала Дмитра Зербіна невинуватим за ч. 1 ст. 361 та виправдала через недоведення його вини у вчиненні кримінального правопорушення. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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