ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

ДБР затримало топменеджмент концерну, який донині продовжував забезпечуватисистемами загородження.Про це повідомляє пресслужба ДБР.Державне бюро розслідувань під час повномасштабної російської агресії продовжує приділяти велику увагу виявленню та блокуванню впливу країни-окупанта на українську економіку, спроб руйнації української держави, а також колаборантів, які допомагають ворогу. На жаль, досі залишаються підприємці, які не гребують співпрацею з ворогом та допомагають російській армії знищувати свою країну.За останні пів року ДБР спільно з СБУ викрило та припинило діяльність вже другого концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після вторгнення.Встановлено, що група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу рф системами загородження, які використовуються в агресивній війні проти України.До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з рф.«Нові власники» концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США.Працівники ДБР спільно з СБУ наприкінці грудня 2023 року провели обшуки у приміщеннях концерну та місцях проживання його топменеджерів, слідчі ДБР вилучили речі й документи, які свідчать про провадження операційної діяльності підприємств концерну на території України та росії.Наразі затримано двох топменеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.Щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Зазначеним особам буде повідомлено про підозру заочно.Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до 12 років позбавлення волі.Вирішується питання щодо арешту майна підприємств та передача їх в АРМА.Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.