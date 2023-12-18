ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку
ДБР затримало топменеджмент концерну, який донині продовжував забезпечувати російський ВПК системами загородження.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Державне бюро розслідувань під час повномасштабної російської агресії продовжує приділяти велику увагу виявленню та блокуванню впливу країни-окупанта на українську економіку, спроб руйнації української держави, а також колаборантів, які допомагають ворогу. На жаль, досі залишаються підприємці, які не гребують співпрацею з ворогом та допомагають російській армії знищувати свою країну.

За останні пів року ДБР спільно з СБУ викрило та припинило діяльність вже другого концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після вторгнення.
ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

Встановлено, що група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу рф системами загородження, які використовуються в агресивній війні проти України.
ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з рф.
ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

«Нові власники» концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США.
ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

Працівники ДБР спільно з СБУ наприкінці грудня 2023 року провели обшуки у приміщеннях концерну та місцях проживання його топменеджерів, слідчі ДБР вилучили речі й документи, які свідчать про провадження операційної діяльності підприємств концерну на території України та росії.
ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

Наразі затримано двох топменеджерів концерну, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Зазначеним особам буде повідомлено про підозру заочно.
ДБР: український концерн забезпечував продукцією російську оборонку

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо арешту майна підприємств та передача їх в АРМА.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.


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Теги: ДБР, злочин
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