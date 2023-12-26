«Я молив Бога, щоб Аліна була жива»: історія волинян, які разом захищали Маріуполь і потрапили в полон

«Я молив Бога, щоб Аліна була жива»: історія волинян, які разом захищали Маріуполь і потрапили в полон
У Державній прикордонній службі розповіли вражаючу історію кохання пари волинських прикордонників, що пройшла полон – а тепер знову разом.

Про це йдеться на сторінці ДПСУ у фейсбуці.

Прикордонників Іллю та Аліну війна розлучила в Маріуполі. Дівчину звільнили з полону в жовтні 2022 року і відтоді вона чекала на повернення коханого додому. За цей довгий період від нього не було жодної звістки. Та 3 січня 2024 року пролунав дзвінок і вже за кілька секунд почулося рідне й довгоочікуване «Це я…».

"Я молив Бога, щоб Аліна була жива-здорова. Я вже думав, що її немає. Я вже дуже багато разів її похоронив. Однак біля мене були хлопці, які казали "Ілля, вона сильна, не переживай, все буде добре"", – каже військовий.

3 січня, коли Іллю обміняли разом з 230 українцями, він набрав батька.

"Кажу: "Ти знаєш, хто це дзвонить?".

Він відповідає: "Ні".

"Тату, це Ілля". Він кричить, плаче. "Синок, ти живий, ти вернувся! Я думав, тебе вже нема".
«Я молив Бога, щоб Аліна була жива»: історія волинян, які разом захищали Маріуполь і потрапили в полон

Після того я одразу запитав, де Аліна. Він каже: "Аліна, слава Богу, вже рік як вдома", – розповідає хлопець.

Наразі Ілля проходить реабілітацію та нарешті має можливість міцно тримати свою наречену за руку. Про нелегкі випробування й перші емоції зустрічі – у відео.

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Теги: Волинь, прикордонники, полон
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