У центрі Луцька хочуть збільшити кількість паркомісць та впровадити в’їзні термінали

У центрі Луцька планують збільшити кількість паркомісць та впровадити в’їзні термінали.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.Зокрема, на цьому наголосив керівник комунального підприємства “АвтоПаркСервіс”Зокрема, протягом першого півріччя 2024 року комунальне підприємство планує зосередити свої сили на поступовому збільшенні кількості паркомісць у центральній частині міста:вулиця Богдана Хмельницького, 1 (Театральний майдан) – планується впровадження автоматичної системи паркування у вигляді в'їзного-виїзного термінала;вулиця Винниченка – облаштування паркувального майданчика планується шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, встановлення інформаційних табличок з інструкцією безготівкової оплати послуг паркування за допомогою мобільного застосунку “SmartLutsk”;вулиця Степана Бандери (поруч з головним корпусом ВНУ імені Лесі Українки) – облаштування паркувального майданчика планується шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, встановлення інформаційних табличок з інструкцією безготівкової оплати послуг паркування за допомогою мобільного застосунку “SmartLutsk” та паркомата.Крім цього, у комунальному підприємстві “АвтоПаркСервіс” планують оновити застарілі паркувальні автомати на майданчику для паркування на вулиці Кривий Вал на нові платіжні термінали, що забезпечить водіям оплату послуг паркування як готівкою, так і за допомогою платіжної картки або мобільного додатку “SmartLutsk”.Також, у 2024 році підприємство планує встановити такі ж платіжні термінали на паркувальному майданчику на вулиці Кравчука.Додатково вивчається можливість встановлення зарядних станцій для електромобілів на всіх паркувальних майданчиках, де це технічно можливо.Відповідно до рішення виконавчого комітету, тарифи на послуги з користування платними комунальними майданчиками для паркування, що введені в експлуатацію, встановлено 10 гривень з ПДВ за одну годину паркування одного транспортного засобу.