У центрі Луцька хочуть збільшити кількість паркомісць та впровадити в’їзні термінали
Сьогодні, 12:25
У центрі Луцька планують збільшити кількість паркомісць та впровадити в’їзні термінали.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.
Зокрема, на цьому наголосив керівник комунального підприємства “АвтоПаркСервіс” Олег Бахтай.
Зокрема, протягом першого півріччя 2024 року комунальне підприємство планує зосередити свої сили на поступовому збільшенні кількості паркомісць у центральній частині міста:
вулиця Богдана Хмельницького, 1 (Театральний майдан) – планується впровадження автоматичної системи паркування у вигляді в'їзного-виїзного термінала;
вулиця Винниченка – облаштування паркувального майданчика планується шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, встановлення інформаційних табличок з інструкцією безготівкової оплати послуг паркування за допомогою мобільного застосунку “SmartLutsk”;
вулиця Степана Бандери (поруч з головним корпусом ВНУ імені Лесі Українки) – облаштування паркувального майданчика планується шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, встановлення інформаційних табличок з інструкцією безготівкової оплати послуг паркування за допомогою мобільного застосунку “SmartLutsk” та паркомата.
Крім цього, у комунальному підприємстві “АвтоПаркСервіс” планують оновити застарілі паркувальні автомати на майданчику для паркування на вулиці Кривий Вал на нові платіжні термінали, що забезпечить водіям оплату послуг паркування як готівкою, так і за допомогою платіжної картки або мобільного додатку “SmartLutsk”.
Також, у 2024 році підприємство планує встановити такі ж платіжні термінали на паркувальному майданчику на вулиці Кравчука.
Додатково вивчається можливість встановлення зарядних станцій для електромобілів на всіх паркувальних майданчиках, де це технічно можливо.
Відповідно до рішення виконавчого комітету, тарифи на послуги з користування платними комунальними майданчиками для паркування, що введені в експлуатацію, встановлено 10 гривень з ПДВ за одну годину паркування одного транспортного засобу.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.
Зокрема, на цьому наголосив керівник комунального підприємства “АвтоПаркСервіс” Олег Бахтай.
Зокрема, протягом першого півріччя 2024 року комунальне підприємство планує зосередити свої сили на поступовому збільшенні кількості паркомісць у центральній частині міста:
вулиця Богдана Хмельницького, 1 (Театральний майдан) – планується впровадження автоматичної системи паркування у вигляді в'їзного-виїзного термінала;
вулиця Винниченка – облаштування паркувального майданчика планується шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, встановлення інформаційних табличок з інструкцією безготівкової оплати послуг паркування за допомогою мобільного застосунку “SmartLutsk”;
вулиця Степана Бандери (поруч з головним корпусом ВНУ імені Лесі Українки) – облаштування паркувального майданчика планується шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, встановлення інформаційних табличок з інструкцією безготівкової оплати послуг паркування за допомогою мобільного застосунку “SmartLutsk” та паркомата.
Крім цього, у комунальному підприємстві “АвтоПаркСервіс” планують оновити застарілі паркувальні автомати на майданчику для паркування на вулиці Кривий Вал на нові платіжні термінали, що забезпечить водіям оплату послуг паркування як готівкою, так і за допомогою платіжної картки або мобільного додатку “SmartLutsk”.
Також, у 2024 році підприємство планує встановити такі ж платіжні термінали на паркувальному майданчику на вулиці Кравчука.
Додатково вивчається можливість встановлення зарядних станцій для електромобілів на всіх паркувальних майданчиках, де це технічно можливо.
Відповідно до рішення виконавчого комітету, тарифи на послуги з користування платними комунальними майданчиками для паркування, що введені в експлуатацію, встановлено 10 гривень з ПДВ за одну годину паркування одного транспортного засобу.
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У центрі Луцька хочуть збільшити кількість паркомісць та впровадити в’їзні термінали
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