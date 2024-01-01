Майже рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина на війні
Сьогодні, 11:58
Сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза підтвердила загибель Героя, жителя селища Благодатне Геннадія Абрамчука, 1970 року народження.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він загинув 14 березня 2023 року на Харківщині. Вважався зниклим безвісти.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою», - зазначив Карпус.
Він оприлюднив інформацію щодо похорону. Зокрема у четвер, 18 січня, об 11:30 - зустріч на в’їзді в Нововолинськ.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього селища Благодатне.
Чин погребіння - кладовище селище Благодатне.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він загинув 14 березня 2023 року на Харківщині. Вважався зниклим безвісти.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою», - зазначив Карпус.
Він оприлюднив інформацію щодо похорону. Зокрема у четвер, 18 січня, об 11:30 - зустріч на в’їзді в Нововолинськ.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього селища Благодатне.
Чин погребіння - кладовище селище Благодатне.
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