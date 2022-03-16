Розпочати процедуру вступу України в НАТО можна вже зараз, до завершення війни, – Дуда

Розпочати процедуру вступу України в НАТО можна вже зараз, до завершення війни, – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з росією, проте розпочати процедуру можна було б вже зараз.

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі, пише LB.ua.

Дуда наголосив, що Україна повинна прагнути до повноправного членства в Альянсі.

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення до НАТО, що б розпочало процес обговорення цього питання в окремих національних парламентах держав-членів Альянсу. Цей процес може тривати, він надзвичайно важливий для морального стану захисників України", – зазначив він.

Дуда також додав, що присутність України в НАТО важлива для міцності всього Альянсу та безпеки Польщі.

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Теги: Польща, НАТО, Україна
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