Шпигував за українськими винищувачами на Кіровоградшині: мінус 1 агент рф

Працівники СБУ затримали російського інформатора, який шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Кіровоградщині.Про це в телеграмі пише пресслужба СБУ.Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного інформатора російських спецслужб, якийпро Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області.Насамперед його цікавили напрямки і частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів.Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних Сил України.Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Телеграм-каналів, які були створені спецслужбами рф для збору розвідувальної інформації про українських захисників.Для маскування злочинних дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації.Співробітники СБУ задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його у власному помешканні.За даними слідства, російським інформатором виявився мешканець Кропивницького. Понад 3 місяці тому він потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи у соцмережах.Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони.Також «потрібні» відомості він випитував у своїх знайомих, яких використовував «втемну».Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва обласної прокуратури.