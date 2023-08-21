На Волині затримали п'яного тракториста





Про це повідомили у Камінь-Каширському відділі поліції.



Здійснивши зупинку транспортного засобу, під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.



Під час проходження огляду на стан сп'яніння за допомогою спеціального приладу Драгер вміст алкоголю склав 1.33 проміле.



На водія складені адміністративні матеріали за ч.1 ст .130 КУпАП України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 16 січня, близько 18.00 години у с.Бірки любешівські поліцейські помітили трактор Т-40, водій якого, змінюючи напрям руху, не ввімкнув покажчик повороту.Про це повідомили у Камінь-Каширському відділі поліції.Здійснивши зупинку транспортного засобу, під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.Під час проходження огляду на стан сп'яніння за допомогою спеціального приладу Драгер вміст алкоголю склав 1.33 проміле.На водія складені адміністративні матеріали за ч.1 ст .130 КУпАП України.

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