Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Давидовича

Олександра Давидовича.



Про це



"Просимо сьогодні, 17 січня, орієнтовно о 16:50 годині жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, Горянівка, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про можливі зміни часу зустрічі траурного кортежу воїна Олександра повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 січня, на Волині зустрінуть загиблого Герояа.Про це повідомили в Олицькій громаді."Просимо сьогодні, 17 січня, орієнтовно о 16:50 годині жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, Горянівка, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про можливі зміни часу зустрічі траурного кортежуповідомлять додатково.

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