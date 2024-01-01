Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Давидовича

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Давидовича
Сьогодні, 17 січня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Давидовича.

Про це повідомили в Олицькій громаді.

"Просимо сьогодні, 17 січня, орієнтовно о 16:50 годині жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, Горянівка, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого Захисника!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про можливі зміни часу зустрічі траурного кортежу воїна Олександра повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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