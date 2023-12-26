Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів

Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 730 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:

✔ особового складу - близько 372820 (+730) осіб,

✔ танків - 6126 (+13),

✔ бойових броньованих машин - 11372 (+14),

✔ артилерійських систем - 8811 (+10),

✔ РСЗВ - 964 (+3),

✔ засоби ППО - 653 (+0),

✔ літаків -331 (+0),

✔ гелікоптерів - 324 (+0),

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),

✔ крилаті ракети - 1817 (+1),

✔ кораблі / катери - 23,

✔ підводні човни - 1 (+0),

✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24),

✔ спеціальна техніка - 1367 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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