Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:



✔ особового складу - близько 372820 (+730) осіб,



✔ танків - 6126 (+13),



✔ бойових броньованих машин - 11372 (+14),



✔ артилерійських систем - 8811 (+10),



✔ РСЗВ - 964 (+3),



✔ засоби ППО - 653 (+0),



✔ літаків -331 (+0),



✔ гелікоптерів - 324 (+0),



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),



✔ крилаті ракети - 1817 (+1),



✔ кораблі / катери - 23,



✔ підводні човни - 1 (+0),



✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24),



✔ спеціальна техніка - 1367 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 730 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.✔ особового складу - близько 372820 (+730) осіб,✔ танків - 6126 (+13),✔ бойових броньованих машин - 11372 (+14),✔ артилерійських систем - 8811 (+10),✔ РСЗВ - 964 (+3),✔ засоби ППО - 653 (+0),✔ літаків -331 (+0),✔ гелікоптерів - 324 (+0),✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),✔ крилаті ракети - 1817 (+1),✔ кораблі / катери - 23,✔ підводні човни - 1 (+0),✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24),✔ спеціальна техніка - 1367 (+2).Дані уточнюються.

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