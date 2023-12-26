Захисники за добу знищили ще 730 російських окупантів
Сьогодні, 10:05
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 730 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 372820 (+730) осіб,
✔ танків - 6126 (+13),
✔ бойових броньованих машин - 11372 (+14),
✔ артилерійських систем - 8811 (+10),
✔ РСЗВ - 964 (+3),
✔ засоби ППО - 653 (+0),
✔ літаків -331 (+0),
✔ гелікоптерів - 324 (+0),
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),
✔ крилаті ракети - 1817 (+1),
✔ кораблі / катери - 23,
✔ підводні човни - 1 (+0),
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24),
✔ спеціальна техніка - 1367 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 372820 (+730) осіб,
✔ танків - 6126 (+13),
✔ бойових броньованих машин - 11372 (+14),
✔ артилерійських систем - 8811 (+10),
✔ РСЗВ - 964 (+3),
✔ засоби ППО - 653 (+0),
✔ літаків -331 (+0),
✔ гелікоптерів - 324 (+0),
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6884 (+7),
✔ крилаті ракети - 1817 (+1),
✔ кораблі / катери - 23,
✔ підводні човни - 1 (+0),
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 11755 (+24),
✔ спеціальна техніка - 1367 (+2).
Дані уточнюються.
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