У Харкові внаслідок атаки окупантів пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей





Про це Ігор Терехов.



"Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росіяни почали завдавати ракетні удари вчора ввечері, 16 січня, близько 21:40. Били по центру міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок нічного обстрілу Харкова пошкоджено 19 будинків.Про це повідомив мер міста"Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни почали завдавати ракетні удари вчора ввечері, 16 січня, близько 21:40. Били по центру міста.

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