У Харкові внаслідок атаки окупантів пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей
Сьогодні, 09:40
Унаслідок нічного обстрілу Харкова пошкоджено 19 будинків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни почали завдавати ракетні удари вчора ввечері, 16 січня, близько 21:40. Били по центру міста.
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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни почали завдавати ракетні удари вчора ввечері, 16 січня, близько 21:40. Били по центру міста.
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