У Харкові внаслідок атаки окупантів пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей

У Харкові внаслідок атаки окупантів пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей
Унаслідок нічного обстрілу Харкова пошкоджено 19 будинків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
У Харкові внаслідок атаки окупантів пошкоджені 19 будинків і поранені 17 людей

Нагадаємо, що росіяни почали завдавати ракетні удари вчора ввечері, 16 січня, близько 21:40. Били по центру міста.

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Теги: Харків, атака, росія
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