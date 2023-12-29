Російські війська вночі атакували Одесу ударними дронами
Сьогодні, 09:22
Російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, а також нежитлової.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
Згодом він повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб.
"Ще одна жінка, 1955 р.н., та дівчина, 1995 р.н., отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - розповів Кіпер.
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Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
Згодом він повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб.
"Ще одна жінка, 1955 р.н., та дівчина, 1995 р.н., отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - розповів Кіпер.
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