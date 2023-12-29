Російські війська вночі атакували Одесу ударними дронами





Про це Олег Кіпер.



"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.



Згодом він повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб.



"Ще одна жінка, 1955 р.н., та дівчина, 1995 р.н., отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - розповів Кіпер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, а також нежитлової.Про це повідомив голова Одеської ОДА"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.Згодом він повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб."Ще одна жінка, 1955 р.н., та дівчина, 1995 р.н., отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - розповів Кіпер.

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