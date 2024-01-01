Базовий набір агрохімії для фермера і дачника*

Базовий набір агрохімії для фермера і дачника*
Знаєте, що спільного між дачником-любителем, квітникарем-початківцем, досвідченим городником і професійним агрономом? Кожному з них необхідні засоби захисту рослин від шкідників і хвороб.

Які засоби купити агроному-початківцю


В сегменті агрохімії є сотні виробників і тисячі найменувань засобів для захисту рослин. Розібратися, що з усього цього купувати, а що зайве, буває важко навіть досвідченим агрономам. Проте є певні види агрохімії, без яких не обійтися ні початківцю-аматору, ні професійному землеробу.

В базовій аптечці для рослин повинні бути такі засоби:

  • інсектициди – захищають від комах-шкідників;

  • акарициди – створюють захист від кліщів;

  • фунгіциди – препарати від грибкових захворювань;

  • протруйники – забезпечують стійкість до комах, грибків, бактерій, негативних погодних факторів.

    • Оскільки у бактерій і комах з часом розвивається стійкість до агрохімії, важливо впродовж сезону застосовувати препарати з різним складом. Крім того, в залежності від етапу розвитку рослини можуть знадобитися засоби захисту контактного чи системного типу. Перші діють безпосередньо на комах чи грибки на поверхні стебла та листя, інші - потрапляють в сік, роблячи зелень «не їстівною» для шкідників.

    Де безпечно купувати агрохімію


    Якісна агрохімія популярних вітчизняних і закордонних виробників недешево. Тому на українському ринку легко натрапити на підробки оригінальних засобів. Як результат, можна не тільки марно витратити гроші, але й втратити урожай. Щоб не ризикувати, купувати препарати варто лише у перевірених продавців. В Україні таким є агромаркетплейс ADAM UA.

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    Теги: агрохімія
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