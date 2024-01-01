Базовий набір агрохімії для фермера і дачника*





Які засоби купити агроному-початківцю

В сегменті агрохімії є сотні виробників і тисячі найменувань засобів для захисту рослин. Розібратися, що з усього цього купувати, а що зайве, буває важко навіть досвідченим агрономам. Проте є певні види агрохімії, без яких не обійтися ні початківцю-аматору, ні професійному землеробу.



В базовій аптечці для рослин повинні бути такі засоби:



інсектициди – захищають від комах-шкідників;

акарициди – створюють захист від кліщів;

фунгіциди – препарати від грибкових захворювань;

протруйники – забезпечують стійкість до комах, грибків, бактерій, негативних погодних факторів.

Оскільки у бактерій і комах з часом розвивається стійкість до агрохімії, важливо впродовж сезону застосовувати препарати з різним складом. Крім того, в залежності від етапу розвитку рослини можуть знадобитися засоби захисту контактного чи системного типу. Перші діють безпосередньо на комах чи грибки на поверхні стебла та листя, інші - потрапляють в сік, роблячи зелень «не їстівною» для шкідників.



Де безпечно купувати агрохімію

Якісна агрохімія популярних вітчизняних і закордонних виробників недешево. Тому на українському ринку легко натрапити на підробки оригінальних засобів. Як результат, можна не тільки марно витратити гроші, але й втратити урожай. Щоб не ризикувати, купувати препарати варто лише у перевірених продавців. В Україні таким є агромаркетплейс ADAM UA.



Це спеціалізований мультибрендовий онлайн-майданчик, орієнтований на торгівлю агротоварами. Саме тут купують і продають різноманітні добрива, засоби захисту рослин, насіння та сільгосптехніку популярні українські компанії. Купуючи тут агрохімію, можна бути впевненим у її оригінальності та якості. А ціни на ADAM UA навіть нижчі, ніж у звичайних агромагазинах, оскільки більшість товару реалізується в економічних гуртових пакуваннях.



Крім того, на ADAM UA можна ознайомитися з переліком найбільш дієвої та безпечної агрохімії, складом популярних засобів та інструкціями до них. А якщо виникнуть труднощі з вибором потрібного препарату, завжди можна звернутися за консультацією до фахівців компанії.





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