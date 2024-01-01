Базовий набір агрохімії для фермера і дачника*
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Знаєте, що спільного між дачником-любителем, квітникарем-початківцем, досвідченим городником і професійним агрономом? Кожному з них необхідні засоби захисту рослин від шкідників і хвороб.
В сегменті агрохімії є сотні виробників і тисячі найменувань засобів для захисту рослин. Розібратися, що з усього цього купувати, а що зайве, буває важко навіть досвідченим агрономам. Проте є певні види агрохімії, без яких не обійтися ні початківцю-аматору, ні професійному землеробу.
В базовій аптечці для рослин повинні бути такі засоби:
інсектициди – захищають від комах-шкідників;
акарициди – створюють захист від кліщів;
фунгіциди – препарати від грибкових захворювань;
протруйники – забезпечують стійкість до комах, грибків, бактерій, негативних погодних факторів.
Оскільки у бактерій і комах з часом розвивається стійкість до агрохімії, важливо впродовж сезону застосовувати препарати з різним складом. Крім того, в залежності від етапу розвитку рослини можуть знадобитися засоби захисту контактного чи системного типу. Перші діють безпосередньо на комах чи грибки на поверхні стебла та листя, інші - потрапляють в сік, роблячи зелень «не їстівною» для шкідників.
Якісна агрохімія популярних вітчизняних і закордонних виробників недешево. Тому на українському ринку легко натрапити на підробки оригінальних засобів. Як результат, можна не тільки марно витратити гроші, але й втратити урожай. Щоб не ризикувати, купувати препарати варто лише у перевірених продавців. В Україні таким є агромаркетплейс ADAM UA.
Це спеціалізований мультибрендовий онлайн-майданчик, орієнтований на торгівлю агротоварами. Саме тут купують і продають різноманітні добрива, засоби захисту рослин, насіння та сільгосптехніку популярні українські компанії. Купуючи тут агрохімію, можна бути впевненим у її оригінальності та якості. А ціни на ADAM UA навіть нижчі, ніж у звичайних агромагазинах, оскільки більшість товару реалізується в економічних гуртових пакуваннях.
Крім того, на ADAM UA можна ознайомитися з переліком найбільш дієвої та безпечної агрохімії, складом популярних засобів та інструкціями до них. А якщо виникнуть труднощі з вибором потрібного препарату, завжди можна звернутися за консультацією до фахівців компанії.
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Які засоби купити агроному-початківцю
В сегменті агрохімії є сотні виробників і тисячі найменувань засобів для захисту рослин. Розібратися, що з усього цього купувати, а що зайве, буває важко навіть досвідченим агрономам. Проте є певні види агрохімії, без яких не обійтися ні початківцю-аматору, ні професійному землеробу.
В базовій аптечці для рослин повинні бути такі засоби:
Оскільки у бактерій і комах з часом розвивається стійкість до агрохімії, важливо впродовж сезону застосовувати препарати з різним складом. Крім того, в залежності від етапу розвитку рослини можуть знадобитися засоби захисту контактного чи системного типу. Перші діють безпосередньо на комах чи грибки на поверхні стебла та листя, інші - потрапляють в сік, роблячи зелень «не їстівною» для шкідників.
Де безпечно купувати агрохімію
Якісна агрохімія популярних вітчизняних і закордонних виробників недешево. Тому на українському ринку легко натрапити на підробки оригінальних засобів. Як результат, можна не тільки марно витратити гроші, але й втратити урожай. Щоб не ризикувати, купувати препарати варто лише у перевірених продавців. В Україні таким є агромаркетплейс ADAM UA.
Це спеціалізований мультибрендовий онлайн-майданчик, орієнтований на торгівлю агротоварами. Саме тут купують і продають різноманітні добрива, засоби захисту рослин, насіння та сільгосптехніку популярні українські компанії. Купуючи тут агрохімію, можна бути впевненим у її оригінальності та якості. А ціни на ADAM UA навіть нижчі, ніж у звичайних агромагазинах, оскільки більшість товару реалізується в економічних гуртових пакуваннях.
Крім того, на ADAM UA можна ознайомитися з переліком найбільш дієвої та безпечної агрохімії, складом популярних засобів та інструкціями до них. А якщо виникнуть труднощі з вибором потрібного препарату, завжди можна звернутися за консультацією до фахівців компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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