Курс валют у Луцьку на 17 січня

Курс валют у Луцьку на 17 січня
17 січня готівковий курс долара становить 38.10, продають його за 38.80.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.75, а продають за 42.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 09.66.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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