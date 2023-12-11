Юні «Бандерівці» з Волині наспівали на дві вантажівки для ЗСУ. ВІДЕО

Юні «Бандерівці» з Волині наспівали на дві вантажівки для ЗСУ. ВІДЕО
За гроші, зібрані дитячим колективом "Бандерівці", учасники якого співають у центрі міста Рожище, волонтери придбали дві вантажівки для військових.

Ще одну машину купив один з місцевих підприємців, розповіла Суспільному волонтерка Віра Шварцкоп. Кожна автівка обійшлася орієнтовно у 100 тисяч гривень. З її слів, машини привезли з Бельгії, раніше їх зняли з військового обліку.

Усі три машини поїдуть у бойові підрозділи, зокрема до 110-ї бригади ТРО під Авдіївку та 14-ї механізованої бригади на Куп’янський напрямок.
Юні «Бандерівці» з Волині наспівали на дві вантажівки для ЗСУ. ВІДЕО

"Щоб загрузити особовий склад тут чотири місця, там три – вже сім людей сідає спокійно. Всі зараз просять пікапи, щоб була машина схожа на цю, тільки пікап. Щоб мала високу прохідність", — говорить волонтер Вадим Зінгель.

На вантажівки, додав волонтер, за потреби, можна встановити зенітні установки. На фронт машини відвезуть наступного тижня.

Збирати гроші для Збройних сил співами діти почали півтора року тому. Відтоді зібрали 2,5 мільйони гривень. Спершу купували військовим антидронові рушниці, тепер — автомобілі.
Юні «Бандерівці» з Волині наспівали на дві вантажівки для ЗСУ. ВІДЕО

У дитячому колективі "Бандерівці" — два десятки учасників. Найменші ходять до початкової школи. Найстарші, говорить учасниця Марія Репш, вже студенти. Батько дівчини нині на війні.
Юні «Бандерівці» з Волині наспівали на дві вантажівки для ЗСУ. ВІДЕО

"В мене великий стимул, я хочу, щоб до усіх дітей нашої країни їхні батьки повернулися додому живими. Тому що я знаю, як це чекати тата з війни, як це важко", — каже школярка.

Наступний збір, за який взялися діти — медичне авто для Маріупольського ТРО.


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Теги: Волинь, Рожище
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