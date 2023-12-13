Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу цього тижня

Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу цього тижня
Депутати погодили текст проекту резолюції щодо Угорщини, де міститься заклик позбавити країну права голосу в Раді ЄС. Документ розглянуть уже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Більшість депутатів Європарламенту погодилися розглянути проект резолюції щодо Угорщини вже у четвер, 18 січня.

У документі міститься заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу, а також провести розслідування законності рішення Єврокомісії розморозити 10 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року.

"Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", - сказав у коментарі виданню євродепутат від "зелених" Даніель Фрейнд, який є одним з провідних учасників переговорів щодо резолюції.

Більшість депутатів Європарламенту вважають, що розморожування коштів відбулося не на підставі об'єктивних покращень судової системи Угорщини та верховенства права.

Натомість Єврокомісія зробила таке рішення, щоб піти на поступки Угорщині перед самітом Євроради, де розглядали вступні переговори з Україною.

За інформацією видання, до фінального проекту резолюції також можуть включити вотум недовіри голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн у разі, якщо відомство продовжить розморожувати кошти для Угорщини.

Нагадаємо, 9 січня депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа ініціював збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС.

Через чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

При цьому прем'єр Словаччини Роберт Фіцо запевняв, що він не підтримає жодного обмеження прав Угорщини.

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Теги: Європарламент, Україна, Угорщина
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