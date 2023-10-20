МВС оновило питання до теоретичного іспиту з водіння





Ці зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС відповідно до Правил дорожнього руху, - йдеться на сайті



До прикладу, зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші зміни, які були враховані до тестових питань.



Нові тестові питання та варіанти відповідей можливо переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС, щоби краще підготуватись до теоретичного іспиту.



Відомо, що теоретичний іспит зі знань Правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС, як і раніше містить 20 запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Питання розподіляються за таким принципом:



10 – про правила дорожнього руху;

4 – з основ безпеки руху;

4 – про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії;

2 – про надання першої домедичної допомоги.

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів.



Майбутні кермувальники мають вибір або пройти теоретичну частину навчання в автошколі, або опанувати її самостійно. Для цього стане корисним онлайн-тренажер із ПДР. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.



З 4 травня 2024 року транспортні засоби, на яких проводиться практичне навчання та складання іспитів, будуть позначатись літерою «Н», а не «У».



Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В МВС оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту.Ці зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС відповідно до Правил дорожнього руху, - йдеться на сайті МВС До прикладу, зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші зміни, які були враховані до тестових питань.Нові тестові питання та варіанти відповідей можливо переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС, щоби краще підготуватись до теоретичного іспиту.Відомо, що теоретичний іспит зі знань Правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС, як і раніше містить 20 запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Питання розподіляються за таким принципом:10 – про правила дорожнього руху;4 – з основ безпеки руху;4 – про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії;2 – про надання першої домедичної допомоги.Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів.Майбутні кермувальники мають вибір або пройти теоретичну частину навчання в автошколі, або опанувати її самостійно. Для цього стане корисним онлайн-тренажер із ПДР. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.З 4 травня 2024 року транспортні засоби, на яких проводиться практичне навчання та складання іспитів, будуть позначатись літерою «Н», а не «У».Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

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