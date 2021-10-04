На Волині злодій-меломан ризикує потрапити за ґрати на 8 років



Чоловік приїхав із Берестечка у Горохів, щоб... украсти навушники



В одному із супермаркетів Горохова охоронець побачив на відео камері ганебний сюжет: дебелий молодик крав з прилавків те, що йому приглянулося.



З’ясувалося, що горе-покупець поцупив навушники, зарядні пристрої, шнури – всього на суму 336 гривень, - пише



Особу крадія по гарячих слідах встановили працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області. Ним виявився 29-річний житель міста Берестечко.



Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 185 КК України – передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські по гарячих слідах упіймали любителя музикиЧоловік приїхав із Берестечка у Горохів, щоб... украсти навушникиВ одному із супермаркетів Горохова охоронець побачив на відео камері ганебний сюжет: дебелий молодик крав з прилавків те, що йому приглянулося.З’ясувалося, що горе-покупець поцупив навушники, зарядні пристрої, шнури – всього на суму 336 гривень, - пише "Волинь-нова" Особу крадія по гарячих слідах встановили працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області. Ним виявився 29-річний житель міста Берестечко.Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 185 КК України – передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

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