На Волині злодій-меломан ризикує потрапити за ґрати на 8 років

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На Волині поліцейські по гарячих слідах упіймали любителя музики
Чоловік приїхав із Берестечка у Горохів, щоб... украсти навушники
В одному із супермаркетів Горохова охоронець побачив на відео камері ганебний сюжет: дебелий молодик крав з прилавків те, що йому приглянулося.
З’ясувалося, що горе-покупець поцупив навушники, зарядні пристрої, шнури – всього на суму 336 гривень, - пише "Волинь-нова".
Особу крадія по гарячих слідах встановили працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області. Ним виявився 29-річний житель міста Берестечко.
Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 185 КК України – передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
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Чоловік приїхав із Берестечка у Горохів, щоб... украсти навушники
В одному із супермаркетів Горохова охоронець побачив на відео камері ганебний сюжет: дебелий молодик крав з прилавків те, що йому приглянулося.
З’ясувалося, що горе-покупець поцупив навушники, зарядні пристрої, шнури – всього на суму 336 гривень, - пише "Волинь-нова".
Особу крадія по гарячих слідах встановили працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області. Ним виявився 29-річний житель міста Берестечко.
Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 185 КК України – передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
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